সাবরেজিস্ট্রার ইউনূসের স্ত্রীর হিসাবে থাকা ৯৭ লাখ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ

লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুরের সাব রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ইউনূসের স্ত্রী রেজওয়ানা আফরিনের সঞ্চয় অধিদপ্তর ও ব্যাংকে থাকা ৯৭ লাখ ৫৬ হাজার ১৩৭ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই নির্দেশ দেন বলে জানান দুদকের সহকারী পরিচালক জনসংযোগ তানজির আহমেদ।
দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক মো. ইমরান আকন সাব রেজিস্ট্রারের স্ত্রীর বিভিন্ন হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদন অনুযায়ী আদালত রেজওয়ানা আফরিনের সঞ্চয় অধিদপ্তরে থাকা সাতটি সঞ্চয়পত্রের ৫০ লাখ টাকা, ডাচ-বাংলা ব্যাংকের চারটি ডিপিএস হিসাবে থাকা ৩৪ কোটি ৫৬ লাখ ৮৪৮ টাকা, ডাচ বাংলা ব্যাংকের একটি সঞ্চয়ী হিসাবে থাকা দুই লাখ ৯৯ হাজার ২৮৯ টাকা এবং পোস্ট অফিসের তিনটি স্থায়ী আমানতের হিসাবে থাকা দশ লাখ টাকা অর্থাৎ মোট ৯৭ লাখ ৫৬ হাজার ১৩৭ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সাব রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ইউনূস বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। উক্ত অভিযোগ অনুসন্ধান চলাকালে দুদক জানতে পেরেছে তার স্ত্রী রেজওয়ানা আফরিনের কোন বৈধ আয়ের উৎস না থাকলেও তিনি বিপুল পরিমাণ সম্পদ দখলে রেখেছেন। দুদক অনুসন্ধান করে রেজওয়ানা আফরিনের বিভিন্ন হিসেবে থাকা টাকার সন্ধান পেয়েছে। অনুসন্ধানকালে বিশ্বস্ত সূত্রে দুদক জানতে পেরেছে, এই টাকা যে কোনো সময় রেজওয়ানা আফরিন অন্যত্র হস্তান্তর বা স্থানান্তর করতে পারেন। যদি হস্তান্তর বা স্থানান্তর করে ফেলেন তাহলে দুদকের অনুসন্ধান কাজ ব্যাহত হবে এবং রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। কাজেই রেজওয়ানা আফরিনের অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।