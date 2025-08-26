মাদারীপুরে সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খানের শ্যালক গ্রেপ্তার

মাদারীপুরে সাবেক নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খানের শ্যালক মাহফুজুর রহমানকে (৪৮) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার শহরের হরি কুমারিয়া এলাকার একটি ফ্ল্যাট বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার মাহফুজুর রহমান ঝালকাঠি জেলার নলসিটি উপজেলার রায়পুর গ্রামের সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খানের শ্যালক মাহফুজুর রহমান ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর আত্মগোপনে থাকেন।
তিনি বহু বছর ধরে শাজাহান খানের পারিবারিক ব্যবসা সার্বিক পরিবহন পরিচালনা করে আসছিলেন। পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন গ্রেপ্তারের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।