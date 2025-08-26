হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মাদারীপুরে সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খানের শ্যালক গ্রেপ্তার

মাদারীপুর প্রতিনিধি

মাহফুজুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরে সাবেক নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খানের শ্যালক মাহফুজুর রহমানকে (৪৮) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার শহরের হরি কুমারিয়া এলাকার একটি ফ্ল্যাট বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার মাহফুজুর রহমান ঝালকাঠি জেলার নলসিটি উপজেলার রায়পুর গ্রামের সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খানের শ্যালক মাহফুজুর রহমান ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর আত্মগোপনে থাকেন।

তিনি বহু বছর ধরে শাজাহান খানের পারিবারিক ব্যবসা সার্বিক পরিবহন পরিচালনা করে আসছিলেন। পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন গ্রেপ্তারের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

সম্পর্কিত

বিয়েতে রাজি না হওয়ায় নাটোরের প্রেমিকাকে কমলাপুরে ডেকে এনে হত্যা: পুলিশ

রিকশাচালক লতিফ হত্যা: হাসিনাসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে পিবিআইয়ের অভিযোগপত্র

ঢাকা অভিমুখে মার্চের হুঁশিয়ারি ফজলুর সমর্থকদের

গজারিয়ায় পুলিশের ওপর হামলার দুঃসাহস খতিয়ে দেখা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

মাইলস্টোন স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনিয়ম, গাফিলতি ও কোচিং-বাণিজ্যের অভিযোগ

জাকসু নির্বাচনে প্রার্থিতা ফিরে পেতে ১৩ শিক্ষার্থীর আপিল

ফরিদপুরে স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

‘প্রশাসন এক লাখ টাকার লোভও সামলাতে পারে না’

রেশমা মা হচ্ছেন ঠিকই, বাবা হচ্ছে না কেউ

আত্মসমর্পণের পর বিএনপি নেতা মামুন কারাগারে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা