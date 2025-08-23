হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: এক মাস পর মারা গেল শিক্ষার্থী তাসনিয়া

ঢামেক প্রতিবেদক

উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ওপর বিধ্বস্ত হওয়া উড়োজাহাজ। ছবি: এএফপি

দীর্ঘ এক মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর মারা গেল রাজধানীর দিয়াবাড়ি মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় দগ্ধ তাসনিয়া (১৫)। আজ শনিবার সকাল ৮টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে।

তাসনিয়ার মৃত্যুর সংবাদ নিশ্চিত করেছেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন (ভারপ্রাপ্ত) ডা. সুলতান মাহমুদ সিকদার।

তিনি জানান, বিস্ফোরণে তাসনিয়ার শরীরের ৩৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। আইসিইউতে চিকিৎসা চলছিল তার। সেখানেই সকালে মারা গেছে।

তাসনিয়ার বাবা মো. নাজমুল হোসেন জানান, তাঁদের বাড়ি ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলায়। মাইলস্টোন স্কুলের ৮ম শ্রেণিতর পড়ত তাসনিয়া।

এ নিয়ে ওই ঘটনায় শিক্ষার্থীসহ ৩৬ জনের মৃত্যু হলো।

জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান বলেন, দুর্ঘটনার পর তাসনিয়াকে বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। তার শরীরের ৩৫ শতাংশ আগুনে পুড়ে গিয়েছিল।

গত ২১ জুলাই দুপুরে বিমানবাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমান মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসের একটি ভবনের ওপর বিধ্বস্ত হয়। দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এই বিমান দুর্ঘটনায় এ পর্যন্ত যে ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাদের বেশির ভাগই শিশু।

বিমান দুর্ঘটনায় আহতদের মধ্যে ৫৬ জনকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ছাড়পত্র পেয়েছেন ১৪ জন, ২২ জন এখনো হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

মাইলস্টোন স্কুলে বিমান আছড়ে পড়ার ঘটনায় ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) এখনো একজন ভর্তি আছেন। ওই হাসপাতালে ১৪ জনের মৃত্যু হয়। এ ছাড়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ইউনাইটেড হাসপাতালে একজন করে দুজন মারা যায়।

সম্পর্কিত

ইউএনওর বাসভবনে হামলার মামলায় ছাত্রদল নেতা গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জে দগ্ধদের বেশির ভাগই আশঙ্কাজনক

গোপালগঞ্জে এবার ৬ আওয়ামী লীগ নেতার পদত্যাগ

নারায়ণগঞ্জে ফ্রিজে শর্টসার্কিট থেকে আগুন, শিশুসহ দগ্ধ ৯

৪৩ বছরে ক্র্যাব: শোভাযাত্রা, সভাসহ নানা আনুষ্ঠানিকতা

যুবদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষ-গোলাগুলি, দুই নেতাকে বহিষ্কার

কর্মী সম্মেলনে বিএনপির দুই পক্ষের মারামারি

অভিজিৎ হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্লগার ফারাবী জামিনে মুক্ত

মানিকগঞ্জে পিকআপ-ভ্যান সংঘর্ষে নিহত ১

সখীপুরে জামায়াত নেতা পরিচয় দিয়ে অপকর্ম, এলাকাবাসীর ক্ষোভ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা