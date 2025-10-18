হোম > সারা দেশ > ঢাকা

শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের আগুন নিয়ন্ত্রণে: ফায়ার সার্ভিস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানী ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে (আমদানি করা পণ্যের মজুত স্থান) লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত ৯টা ১৮ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আগুন পুরোপুরি নিভতে আরও সময় লাগবে।

এর আগে, আজ বেলা ২টা ১৫ মিনিটে বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগে।

ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম এক খুদেবার্তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে আজ সন্ধ্যা ৭টার দিকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন, ‘এখনো যথেষ্ট আগুন রয়েছে, তবে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।’ উপদেষ্টা আরও বলেন, আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স, এয়ারপোর্ট অথোরিটি, আনসারসহ সবার সমন্বিত চেষ্টায় ফায়ার সার্ভিসের নেতৃত্বে ৩৭টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

সম্পর্কিত

শাহজালাল বিমানবন্দরের মনিটরে নেই ফ্লাইটের শিডিউল, অনিশ্চিতায় প্রহর গুনছেন যাত্রীরা

শাহজালালের কার্গো ভিলেজে কী ধরনের পণ্য থাকে

শাহজালাল বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১০ ফায়ার ফাইটার আহত

বিমানবন্দরে আগুন নেভাতে রিমোট কন্ট্রোল ফায়ার ফাইটিং রোবট

ঢাকামুখী ৮ ফ্লাইট গেল চট্টগ্রাম ও কলকাতায়

শাহজালাল বিমানবন্দরে আগুনের সূত্রপাত ও হতাহতের বিষয়ে যা জানা গেল

শাহজালাল বিমানবন্দরে আগুন: ঢাকার একাধিক ফ্লাইট নামল চট্টগ্রাম ও কলকাতায়

ভয়াবহ আগুনে শাহজালাল বিমানবন্দরের সব ফ্লাইট স্থগিত

৫ ঘণ্টায়ও নিয়ন্ত্রণে আসেনি শাহজালালের আগুন, ফ্লাইট ওঠানামা স্থগিত

‘কালো পতাকা মিছিল’ নিয়ে হাইকোর্টের সামনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকেরা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা