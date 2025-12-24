ডেইলি স্টারে হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও ১

ডেইলি স্টারে হামলার ঘটনায় আজমির হোসেন আকাশ (২৭) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-৩। গতকাল মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁও থানাধীন এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
র্যাব-৩-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, ডেইলি স্টার ভবনে হামলা, স্টিলের গেট ও কাচের দরজা ভেঙে অনধিকার প্রবেশ করে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের কারণে আজমির হোসেন আকাশকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বাবার নাম আলমগীর হোসেন। তিনি ঢাকার তেজগাঁওয়ের তেজতুরি বাজার এলাকার বাসিন্দা।
মামলার এজাহারে বলা হয়, ১৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে ৩৫০ থেকে ৪০০ অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারী দেশি অস্ত্রশস্ত্র, লাঠিসোঁটা, দাহ্য পদার্থসহ সজ্জিত হয়ে মিছিল নিয়ে জনরোষ, দাঙ্গা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ের সামনে বেআইনিভাবে সমবেত হয়ে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী স্লোগান দিতে থাকে।
দুষ্কৃতকারীরা পরস্পরের যোগসাজশে ওই দিন রাত আনুমানিক ১২টা ৩৫ মিনিটে দ্য ডেইলি স্টার ভবনের স্টিলের গেট ও কাচের দরজা ভেঙে অনধিকার প্রবেশ করে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। কার্যালয়ের ভেতরে অবস্থানরত কর্মীদের মারধর করার চেষ্টা করে এবং কার্যালয়ের আসবাব ভাঙচুর ও বিভিন্ন মালপত্র লুণ্ঠন করে।
আসামিরা ভবনের সামনের কাচ ভেঙে সোফা, টেবিল, চেয়ারসহ বিভিন্ন আসবাব, সরঞ্জাম ও নথিপত্র তছনছ করে নিচে ফেলে দেয় এবং সেগুলো একটি জায়গায় জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দেয়।
আসামিরা দ্য ডেইলি স্টার ভবনের বিভিন্ন তলায় রাখা দুই শতাধিক কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও ক্যামেরা, লেন্স, টিভি, স্ক্যানার, সার্ভার, প্রিন্টার, স্টুডিও ইকুইপমেন্টসসহ বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যার আনুমানিক মূল্য ৫ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন তলায় থাকা একাধিক লকারে রক্ষিত প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক ৩৫ লাখ টাকা লুট করে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা ভবনের বিভিন্ন তলায় অবস্থান করা দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিক ও কর্মীদের অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা ও ভবন ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অগ্নিসংযোগ করে।
ওই ঘটনায় পরে তেজগাঁও থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী ২০১৩) এর ধারা ৬(১), তৎসহ ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) এবং তৎসহ সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর ২৬(১) ধারায় ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে একটি মামলা দায়ের হয়।
সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় চিহ্নিত আসামিদের গ্রেপ্তার কার্যক্রম শুরু করে র্যাব। এর অংশ হিসেবে গতকাল আজমির হোসেন আকাশকে রাজধানীর তেজগাঁও থানাধীন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। গ্রেপ্তার আকাশের কাছ থেকে দুটি মনিটর, একটি সিপিইউ, একটি হার্ডডিস্ক, তিনটি কেব্ল, একটি সুইচ অ্যাডাপটার ও একটি মাউস উদ্ধার করা হয়।
র্যাব আরও জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
এ নিয়ে প্রথম আলো-ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ২৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হলো।