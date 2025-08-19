নাশকতা মামলায় কারাগারে আওয়ামী লীগ নেতা

মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার আওয়ামী লীগের নেতা মো. মজিবর রহমানকে নাশকতা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে ঢাকার নবীনগর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ মঙ্গলবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে মানিকগঞ্জ কারাগারে পাঠানো হয়।
মজিবর রহমান শিবালয় উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। তিনি শিবালয়ের তেঘড়ি গ্রামের মৃত শেখ অহেদ আলির ছেলে।
শিবালয় থানার (এসআই) সুমন চক্রবর্তী জানান, ৫ আগস্ট শিবালয়ের পাটুরিয়া ফেরিঘাট এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার ওপর হামলা ও নাশকতার ঘটনায় করা মামলার তদন্তে মজিবরের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়। এ মামলার এজাহারভুক্ত ও অন্যান্য আসামির গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।