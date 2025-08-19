হোম > সারা দেশ > ঢাকা

নাশকতা মামলায় কারাগারে আওয়ামী লীগ নেতা

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  

মো. মজিবর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার আওয়ামী লীগের নেতা মো. মজিবর রহমানকে নাশকতা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে ঢাকার নবীনগর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ মঙ্গলবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে মানিকগঞ্জ কারাগারে পাঠানো হয়।

মজিবর রহমান শিবালয় উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। তিনি শিবালয়ের তেঘড়ি গ্রামের মৃত শেখ অহেদ আলির ছেলে।

শিবালয় থানার (এসআই) সুমন চক্রবর্তী জানান, ৫ আগস্ট শিবালয়ের পাটুরিয়া ফেরিঘাট এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার ওপর হামলা ও নাশকতার ঘটনায় করা মামলার তদন্তে মজিবরের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়। এ মামলার এজাহারভুক্ত ও অন্যান্য আসামির গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

সম্পর্কিত

সাবেক মন্ত্রী শাহাব উদ্দিন ও পরিবারের ৮ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

সাভারে পোশাক কারখানার ৬৮ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ

নারায়ণগঞ্জে বিএনপির দুই পক্ষের টেঁটাযুদ্ধ, আহত ১০

৫ মাস ধরে বন্ধ পাতাল মেট্রোরেলের কাজ, ব্যয় বাড়ার শঙ্কা

পাওনা টাকা চাওয়ায় সোনারগাঁয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১২

বনানীতে সিসা বারে যুবক হত্যা: চার আসামি ৩ দিনের রিমান্ডে

ফরিদপুরে অপহৃত শিশুর লাশ মিলল বিলে, গৃহপরিচারকসহ গ্রেপ্তার ২

ধলেশ্বরী নদীতে মাদ্রাসাছাত্রের লাশ উদ্ধার

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতির মৃত্যু

আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে ২ সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেপ্তার, ৫ দিনের রিমান্ডে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা