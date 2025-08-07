হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীর কাঁটাবনে পিকআপ-ট্রাক সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ২

ঢামেক প্রতিবেদক

ফাইল ছবি

রাজধানীর কাঁটাবন এলাকায় পিকআপ ভ্যান ও ট্রাকের সংঘর্ষে আকরাম (৩৭) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও দুজন। গতকাল বুধবার রাত পৌনে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহতাবস্থায় তিনজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক রাত সোয়া ৩টার আকরামকে দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত আকরাম পেশায় ভাঙারি ব্যবসায়ী ছিলেন। আহতরা হলেন, পিকআপ ভ্যানের চালক মাসুদ রানা (৪২) ও তাঁর ছেলে সালমান হোসেন (১৬)।

আহত মাসুদ রানার আরেক ছেলে মো. আরমান হোসেন জানান, তাঁর বাবা পিকআপ ভ্যানের চালক। রাতে আকরাম নামে ওই ব্যবসায়ীর ভাঙারি মালামাল নিয়ে টঙ্গী থেকে ঢাকায় গিয়েছিলেন। রাত সাড়ে ৩টার দিকে তিনি খবর পান, কাঁটাবন মোড়ে একটি ট্রাকের সঙ্গে তাঁর বাবার পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষ হয়েছে। পরে ঢাকা মেডিকেলে এসে বাবা ও ছোট ভাইকে আহতাবস্থায় দেখতে পান।

আরমান আরও জানান, তাঁদের বাসা টঙ্গীর মীরেরবাজার এলাকায়।

তবে নিহত আকরামের ঠিকানা বলতে পারেননি তিনি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে নিহতের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা