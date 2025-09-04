হোম > সারা দেশ > ঢাকা

নারায়ণগঞ্জে হত্যা মামলায় একজনের মৃত্যুদণ্ড, ১৭ জনের যাবজ্জীবন

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে নজরুল ইসলাম বাবু হত্যা মামলায় এক আসামির মৃত্যুদণ্ড ও ১৭ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক মমিনুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন। 

রায় ঘোষণাকালে যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্তদের একজন উপস্থিত ছিলেন। অন্যরা পলাতক। 

রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত কৌঁসুলি অ্যাডভোকেট ওমর ফারুক নয়ন বলেন, ২৬ জন আসামির মধ্যে তাওলাদকে মৃত্যুদণ্ড ও ১৭ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ছয়জনকে খালাস দেওয়া হয়েছে। মামলার দুজন আসামি মৃত্যুবরণ করেছেন।

দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে তাওলাদ ওরফে জহিরুলকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন আদালত। যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন মিজান, মোহাম্মদ আলী, আব্দুল লতিফ, হানিফ, সোহেল, সবুজ, মিলন, সেলিম, গুলজার, লেদা ফারুক, রাসেল, মোমেন, সাদ্দাম, শাহীন, রুহুল আমিন, আবুল ও পণ্ডিত। খালাসপ্রাপ্ত ছয়জন হলেন আবু, মাসুদ, মান্নান, শামীম, সোহেল, দেলোয়ার। ২৬ জন আসামির মধ্যে দুজন মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁরা হলেন আবুল হাসেম ও শওকত। 

আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০১১ সালের ৫ নভেম্বর জালাল উদ্দিনের ছেলে নজরুল ইসলাম বাবু মাদক ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় তাঁকে কোপায় ও গুলি করে সন্ত্রাসীরা। এ ঘটনায় নজরুলের বাবা জালালউদ্দিন বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা করেন। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আজ রায় ঘোষণা করেছেন আদালত।

