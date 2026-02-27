ধানমন্ডিতে মহিলা লীগের ঝটিকা মিছিল, আটক ৮

রাজধানীর ধানমন্ডিতে ঝটিকা মিছিলের সময় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন মহিলা আওয়ামী লীগের সাত নেত্রী ও তাঁদের বহনকারী একটি মাইক্রোবাসের চালককে আটক করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার ভোর সোয়া ৬টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, ধানমন্ডি ২ নম্বর সড়কের স্টার কাবাব রেস্তোরাঁর সামনে থেকে ২০-২৫ জন নারী ‘মুজিবপ্রেমিক বাংলার নারীরা’ লেখা ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল বের করেন। স্লোগান দিতে দিতে তাঁরা ৩ নম্বর সড়কের দিকে অগ্রসর হন।
ধানমন্ডি জোনের সহকারী কমিশনার শাহ মুস্তফা তারিকুজ্জামান বলেন, মিছিলের খবর পেয়ে টহলরত মোবাইল টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছালে অংশগ্রহণকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় সাত নারীকে আটক করা হয়।
পুলিশ আরও জানায়, মিছিলকারীদের বহনকারী একটি হাইয়েস মাইক্রোবাস জব্দ করা হয়েছে এবং এর চালককেও আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ধানমন্ডি থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়েছে।