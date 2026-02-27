হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ধানমন্ডিতে মহিলা লীগের ঝটিকা মিছিল, আটক ৮

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর ধানমন্ডিতে ঝটিকা মিছিলের সময় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন মহিলা আওয়ামী লীগের সাত নেত্রী ও তাঁদের বহনকারী একটি মাইক্রোবাসের চালককে আটক করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার ভোর সোয়া ৬টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, ধানমন্ডি ২ নম্বর সড়কের স্টার কাবাব রেস্তোরাঁর সামনে থেকে ২০-২৫ জন নারী ‘মুজিবপ্রেমিক বাংলার নারীরা’ লেখা ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল বের করেন। স্লোগান দিতে দিতে তাঁরা ৩ নম্বর সড়কের দিকে অগ্রসর হন।

ধানমন্ডি জোনের সহকারী কমিশনার শাহ মুস্তফা তারিকুজ্জামান বলেন, মিছিলের খবর পেয়ে টহলরত মোবাইল টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছালে অংশগ্রহণকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় সাত নারীকে আটক করা হয়।

পুলিশ আরও জানায়, মিছিলকারীদের বহনকারী একটি হাইয়েস মাইক্রোবাস জব্দ করা হয়েছে এবং এর চালককেও আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ধানমন্ডি থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

মিরপুরে গাড়িচাপায় মোটরসাইকেলচালক নিহত, দুই থানার দ্বন্দ্বে লাশ পড়ে ছিল কয়েক ঘণ্টা

শাহজালালে প্রায় ৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ দুই যাত্রী আটক

হাজারীবাগে স্কুলছাত্রী হত্যা: দায় স্বীকার করে সিয়ামের জবানবন্দি

রাজধানীর শান্তিনগরের বাসা থেকে ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার

নারিন্দায় এসি বিস্ফোরণে একই পরিবারের তিনজন দগ্ধ, অবস্থা গুরুতর

ব্যাটারির রিকশায় বিশৃঙ্খল সড়ক

মোহাম্মদপুরে পুলিশ-সোয়াট-ডগ স্কোয়াডের বিশেষ অভিযান, আটক ২০–২৫

ফোনে ডেকে নিয়ে স্কুলছাত্রী বিন্তিকে হত্যা করা হয়: পুলিশ

ডিএমপি কমিশনারের দায়িত্বে অতিরিক্ত আইজিপি সরওয়ার

তারাবির সময় বাসায় ছিল নারীরা, টাকা-স্বর্ণালংকার নিয়ে পালাতে পারল না দুই ডাকাত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা