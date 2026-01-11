সমিতির নামে কোটি টাকা আত্মসাৎ, হোতা গ্রেপ্তার

প্রতি লাখ টাকায় মাসে ২ থেকে ৩ হাজার টাকা লভ্যাংশের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রায় ২ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে রাজধানীর মুগদায় অবস্থিত একটি সমিতির বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় গতকাল শনিবার দুপুরে পাবনার আমিনপুর থেকে চক্রের হোতা মো. আক্তারুল ইসলাম বিল্লালকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে মুগদা পুলিশ।
আজ রোববার (১১ জানুয়ারি) বিকেলে ডিএমপির জনসংযোগ ও গণমাধ্যম শাখার উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, আক্তারুল ও তাঁর স্ত্রী নার্গিসের নেতৃত্বে পরিচালিত হতো ‘ক্যালিক্স মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড’ নামের ওই সমিতি। তাঁরা লভ্যাংশ দেওয়ার কথা বলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল অর্থ জমা নেন।
সমিতিটি উচ্চ লভ্যাংশের আশ্বাস দিয়ে টাকা সংগ্রহ করে তা উচ্চ সুদে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ঋণ হিসেবে বিতরণ করলেও গ্রাহকদের প্রতিশ্রুত লভ্যাংশ ও মূল টাকা ফেরত দেয়নি। এভাবে তারা প্রায় ২ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
পুলিশ আরও জানায়, এ ঘটনায় মুগদা থানায় একটি মামলা করেন ভুক্তভোগী এক ব্যক্তি। প্রাথমিক তদন্তে গ্রেপ্তার আক্তারুল ইসলাম বিল্লালের বিরুদ্ধে ডিএমপির মুগদা থানায় তিনটি প্রতারণার মামলার তথ্য পাওয়া গেছে।