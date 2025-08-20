ডাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে ৮টি প্যানেল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের মনোনয়নপত্র আজ বুধবার বিকেল ৪টা পর্যন্ত জমা দিয়েছে মোট ৮টি প্যানেল। সেগুলো হচ্ছে ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেল, ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট, ডাকসু ফর চেঞ্জ, বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ, ডিইউ ফার্স্ট, প্রতিরোধ পর্ষদ, অপরাজেয় ৭১ অদম্য ২৪ এবং ইসলামী ছাত্র আন্দোলন।
এই ৮টি প্যানেল এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বলে নিশ্চিত করেছেন ডাকসু নির্বাচন কমিশনের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেল এখনো মনোনয়নপত্র জমা দেয়নি।
গতকাল মঙ্গলবার ছিল মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিন। আজ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন।
তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৫ আগস্ট। পরদিন প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। ভোট হবে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর।