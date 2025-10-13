হোম > সারা দেশ > ঢাকা

এবার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখলে নেওয়ার মামলায় গ্রেপ্তার হাজি সেলিম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

গ্রেপ্তার হাজি সেলিম। ফাইল ছবি

এবার রাজধানীর চকবাজারের একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখলের অভিযোগে করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে সাবেক সংসদ সদস্য হাজি সেলিমকে। আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান গ্রেপ্তার দেখানোর এ নির্দেশ দেন।

হাজি সেলিমকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। চকবাজার থানা এলাকায় ‘দীন অ্যান্ড সন্স’ নামে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখল ও ভাঙচুর করে সেখানে ‘মোহাম্মদিয়া টাওয়ার’ নির্মাণের অভিযোগে করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলার বাদী মনিরুল ইসলাম। শুনানি শেষে আদালত গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন। পরে হাজি সেলিমকে আবার কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়।

হাজি সেলিমের আইনজীবী শ্রী প্রাণ নাথ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এর আগে চলতি বছরের ২৮ আগস্ট লালবাগ থানার পোস্তা এলাকার বাসিন্দা মনিরুল ইসলাম বাদী হয়ে আদালতে এ মামলা করেন।

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির কাটিং হাতে নিয়ে কাঠগড়ায় হাজি সেলিম, পুলিশের সঙ্গে চেঁচামেচি

মামলায় ২০২০ সালের আগস্টে বাদীর মালিকানাধীন ‘দীন অ্যান্ড সন্স’ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখলে নিয়ে তা ভেঙে ‘মোহাম্মদিয়া টাওয়ার’ নির্মাণের অভিযোগ আনা হয়।

উল্লেখ্য, গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ১ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে রাজধানীর বংশালের একটি বাসা থেকে হাজি সেলিমকে আটক করে পুলিশ। এরপর বিভিন্ন মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

