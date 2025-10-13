এবার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখলে নেওয়ার মামলায় গ্রেপ্তার হাজি সেলিম

এবার রাজধানীর চকবাজারের একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখলের অভিযোগে করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে সাবেক সংসদ সদস্য হাজি সেলিমকে। আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান গ্রেপ্তার দেখানোর এ নির্দেশ দেন।
হাজি সেলিমকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। চকবাজার থানা এলাকায় ‘দীন অ্যান্ড সন্স’ নামে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখল ও ভাঙচুর করে সেখানে ‘মোহাম্মদিয়া টাওয়ার’ নির্মাণের অভিযোগে করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলার বাদী মনিরুল ইসলাম। শুনানি শেষে আদালত গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন। পরে হাজি সেলিমকে আবার কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়।
হাজি সেলিমের আইনজীবী শ্রী প্রাণ নাথ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
এর আগে চলতি বছরের ২৮ আগস্ট লালবাগ থানার পোস্তা এলাকার বাসিন্দা মনিরুল ইসলাম বাদী হয়ে আদালতে এ মামলা করেন।
মামলায় ২০২০ সালের আগস্টে বাদীর মালিকানাধীন ‘দীন অ্যান্ড সন্স’ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখলে নিয়ে তা ভেঙে ‘মোহাম্মদিয়া টাওয়ার’ নির্মাণের অভিযোগ আনা হয়।
উল্লেখ্য, গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ১ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে রাজধানীর বংশালের একটি বাসা থেকে হাজি সেলিমকে আটক করে পুলিশ। এরপর বিভিন্ন মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।