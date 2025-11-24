মেট্রো স্টেশনে ব্যাগে মিলল ৮ কেজি গাঁজা, দুই মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

রাজধানীর শেওড়াপাড়া মেট্রোরেল স্টেশন থেকে গাঁজাসহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে আট কেজি গাঁজাসহ তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার দুজন হলেন মাহাবুল হাওলাদার ও সুমি। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁরা মাদক কারবারি। এর আগেও তাঁরা দুবার মেট্রোরেলে করে গাঁজা পরিবহন করেছেন।
আজ সন্ধ্যায় এসব তথ্য জানায় এমআরটি পুলিশ ও কাফরুল থানা-পুলিশ।
এমআরটি পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি বিভিন্ন কারণে প্রতি মেট্রোরেল স্টেশনে চেকিং বাড়ানো হয়েছে। বড় ব্যাগ কিংবা সন্দেহজনক কাউকে দেখলে মেট্রো স্টেশনে চেকিং করা হচ্ছে। চেকিংরত অবস্থায় আজ বিকেলে শেওড়াপাড়া স্টেশনে সন্দেহজনক ওই দুজনের বড় ব্যাগ তল্লাশি করে গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার দুজন জানান, তাঁরা শেওড়াপাড়া স্টেশনে উঠে মতিঝিল স্টেশনে নেমে তাঁদের গন্তব্যে যেতে চেয়েছিলেন। এর আগেও তাঁরা দুবার মেট্রোরেলে করে গাঁজা পরিবহন করেছিলেন।
এমআরটি পুলিশের পুলিশ সুপার আক্তার কানিজ হোসেন জাহান জানান, আটক দুজনকে কাফরুল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু হবে।
কাফরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, মেট্রো স্টেশন থেকে মাদকসহ আটক দুজনকে থানায় দেওয়া হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মাদক মামলা করে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।