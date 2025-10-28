হোম > সারা দেশ > ঢাকা

‎ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, পাল্টাপাল্টি ধাওয়া

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

‎রাজধানীর ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সায়েন্স ল্যাবের পাশে মিরপুর সড়কে পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, ইট-পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। ‎

‎পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, সকালে ঢাকা কলেজের এক শিক্ষার্থীকে মারধর করে আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীরা। পরে আইডিয়াল কলেজের এক শিক্ষার্থীকে মারধর করে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। এই ঘটনায় দুই কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে দুই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাই সায়েন্স ল্যাব ও আশপাশের এলাকায় মহড়া দিতে থাকে। এ সময় পুলিশ দুই পক্ষের মাঝখানে অবস্থান নেয়। ‎

‎দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আইডিয়াল কলেজের ৫০-৬০ জন শিক্ষার্থী সায়েন্স ল্যাবের ম্যারিয়ট কনভেনশন হলের গলিতে জড়ো হলে পুলিশ তাদের সরে যেতে বলে। পরে পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় পুলিশ মিরপুর সড়ক দিয়ে শিক্ষার্থীদের ধাওয়া দিলে শিক্ষার্থীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। পরে পুলিশ-শিক্ষার্থী পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়। একপর্যায়ে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে ধাওয়া দিলে আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীরা গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালের পাশের গলিতে ঢুকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

‎ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির নিউমার্কেট জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. জাহাঙ্গীর কবীর। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, দুই কলেজের শিক্ষার্থীরা মুখোমুখি অবস্থান নেয়। পরে পুলিশ গিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

