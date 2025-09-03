বকেয়া পরিশোধের আশ্বাসে কুড়িল ছাড়ল ইউরোজোন গার্মেন্টস শ্রমিকেরা

বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে রাজধানীর কুড়িলের বিশ্বরোড এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। আজ বুধবার বেলা ১২টার পর পাঁচ শতাধিক শ্রমিক সড়ক অবরোধ করেন। এতে ওই পথে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে আগামী ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বকেয়া পরিশোধের আশ্বাসে প্রায় সাড়ে ৩ ঘন্টা পর সড়ক অবরোধ তুলে নেয় শ্রমিকেরা। এতে ওই সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
পুলিশ ও শ্রমিকরা জানায়, বুধবার দুপুরে ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের ৫০০-৬০০ জন শ্রমিক বেতন-ভাতার দাবিতে কুডিল বিশ্বরোড এলাকায় সড়ক অবরোধ করে। এতে ওই সড়কের দুই পাশেই যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আশপাশের সড়কগুলোতেও যান চলাচল স্থবির হয়ে পড়ে। এতে বিপাকে পড়েন ওই সড়কে চলাচল করা সাধারণ মানুষ। সড়কে আটকে থাকায় অনেকে নেমে বিকল্প উপায়ে নিজ নিজ গন্তব্যে যেতে থাকে। আবার কেউ হেঁটেও গন্তব্যে যেতে থাকেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে যান পুলিশ সদস্যরা।
এদিকে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধের কারণে বিকল্প সড়ক ব্যবহারের অনুরোধ জানায় গুলশান ট্রাফিক বিভাগ। এক ফেসবুক পোস্টে গুলশান ট্রাফিক বিভাগ জানায়, কুড়িলে ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের প্রায় ৫০০ কর্মী বেতন-ভাতার দাবিতে ইনকামিং ও আউটগোয়িং রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ায় কুড়িল থেকে বাড্ডার দিকে এবং বাড্ডা থেকে কুড়িলের দিকে কোনো গাড়ি যাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে বিকল্প তিনটি রুটে ডাইভারশন দেওয়া হয়েছে।
গুলশান ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার মো. জিয়াউর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, কুড়িলে গার্মেন্টস শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করায় যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে মানুষের ভোগান্তি ও যান চলাচলের জন্য বিকল্প সড়ক ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়।
এদিকে সড়ক অবরোধের কারণে দুপুরে ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের কর্মকর্তারা শ্রমিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। গার্মেন্টসটির মালিক প্রতিনিধি ও আন্দোলনকারীর সঙ্গে বৈঠকের পর আগামী ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বকেয়া পরিশোধের কথা জানায় শ্রমিকেরা। পরে বিকেল পৌনে ৪টার দিকে সড়ক অবরোধ তুলে নেয় শ্রমিকেরা। এরপর ওই সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে গুলশান ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার মো. জিয়াউর রহমান বলেন, পোশাক শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ তুলে নেওয়ার পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। তবে অফিস ছুটি হওয়ায় সড়কে যানবাহনের চাপ রয়েছে।