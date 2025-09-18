হোম > সারা দেশ > ঢাকা

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ গ্রেপ্তার ৭

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রতীকী ছবি

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের সাত নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র তালেবুর রহমান।

পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। নিষিদ্ধ সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা এবং ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতির অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

রাজধানীর দক্ষিণখানে বাসা থেকে খ্রিষ্টান নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ব্যাংক কার্ড থেকে বিকাশে ৬ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া প্রতারক গ্রেপ্তার

রাজধানীর উত্তরখানে কিশোর গ্যাং লিডার ও দুই নারীসহ আটক ৫, দেশীয় অস্ত্র জব্দ

ভৈরবে জলাবদ্ধতায় অর্ধশতাধিক পরিবারের ভোগান্তি

পেটের ভেতর ইয়াবা নিয়ে কক্সবাজারে ওঠেন বিমানে, ঢাকায় এসে ধরা

ছাত্রলীগ নেতার পক্ষে আদালতে দাঁড়ালেন জামায়াতপন্থী আইনজীবী

কথিত সেই গোয়েন্দা এনায়েত করিম আরও দুই দিনের রিমান্ডে

জাকসুতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ ১৮ সেপ্টেম্বর

‘মামলাজট কমাতে সহায়তা করতে পারে গ্রাম আদালত’

অ্যাডিশনাল ডিআইজি জালাল উদ্দিন আহমেদ মারা গেছেন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা