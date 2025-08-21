হোম > সারা দেশ > ঢাকা

এক কিলোমিটার সড়কে ভোগান্তি চরমে

মাদারীপুর প্রতিনিধি

বৃষ্টি হলেই ভোগান্তি বেড়ে যায় কয়েক গুণ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরে একটি গ্রামীণ সড়ক দীর্ঘদিন ধরে কোনো ধরনের সংস্কার না করায় ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয়রা। তাঁরা বলছেন, একটু বৃষ্টি হলেই ভোগান্তি বেড়ে যায় কয়েক গুণ। কাদাপানিতে হাঁটতে সমস্যায় পড়তে হয়। তাই দ্রুত সড়কটি সংস্কার করা হোক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাদারীপুর সদর উপজেলার পাঁচখোলা ইউনিয়নের উত্তর পাঁচখোলা গ্রামের ২ নম্বর ওয়ার্ডের আব্বাস মাতুব্বরের বাড়ির সেতু থেকে ইতালি ব্রিকস্ পর্যন্ত এক কিলোমিটার সড়কের অবস্থা বেহাল। সড়কটি দিয়ে প্রতিদিন কয়েক শ মানুষ চলাচল করে। সড়কটির বিভিন্ন অংশে কাদা ও পানিতে ভরা। একটু বৃষ্টি হলেই এই পথ দিয়ে চলাচল করতে ভোগান্তির শেষ থাকে না। এটা তাদের একমাত্র সড়ক হওয়ায় হাজার সমস্যার মধ্য দিয়েই চলতে হচ্ছে।

স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে এই সড়ক সংস্কার করতে একাধিকবার ইউপি চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে গিয়েও কোনো লাভ হয়নি। এরপর স্থানীয়রা মিলে ব্যক্তিগতভাবে রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ নিলেও টাকার অভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তাই এই সড়ক সংস্কারের দাবিতে স্থানীয়রা গত মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সড়কের পাশেই মানববন্ধন করেছেন।

স্থানীয় সজীব হোসেন বলেন, ‘সড়কটি দিয়ে আমাদের প্রতিদিন চলাচল করতে হয়। কাদাপানি আর গর্তের কারণে এমন অবস্থা হয়েছে। হাঁটাই মুশকিল। তাই এটি দ্রুত সংস্কারের দাবি জানাই।’

আরেক স্থানীয় সাবিনা বেগম বলেন, ‘আমরা কেউ অসুস্থ হলে এই পথ দিয়ে যেতে খুব সমস্যা হয়। কারণ এটাই আমাদের একমাত্র পথ। এই পথ দিয়েই হাসপাতালে যেতে হয়। তাই প্রতিদিন চলাচলকারী প্রায় ৫০০-৬০০ পরিবারের এই সড়ক দ্রুত মেরামতের দাবি জানাই।’

মাদারীপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ওয়াদিয়া শাবাব বলেন, ‘সড়কটির কয়েকটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখেছি। খুবই নাজুক অবস্থা। উপজেলা পরিষদ কিংবা উপজেলা এলজিইডির মাধ্যমে সড়ক সংস্কারের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

এলজিইডির মাদারীপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী বাদল চন্দ্র কীর্তনীয়া বলেন, ‘বর্তমানে কোনো বরাদ্দ নেই। কোনো প্রকল্পও হাতে নেই। সরেজমিন পরিদর্শন করা হবে। বরাদ্দ পাওয়ার পর সড়কটি সংস্কার করা হবে।’

