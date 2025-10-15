ভল্ট থেকে উইন্ডো গ্রুপের কোটি টাকা চুরি, ডেপুটি ম্যানেজারসহ গ্রেপ্তার ২

রাজধানীর উত্তরায় ভল্ট থেকে উইন্ডো গ্রুপের ১ কোটি টাকা চুরির ঘটনায় ৫৮ লাখ ৮৪ হাজার টাকা উদ্ধারসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
উত্তরায় উপ-পুলিশ কমিশনার কার্যালয়ে আজ বুধবার বিকেলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান উপকমিশনার (ডিসি) মো. মহিদুল ইসলাম।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উইন্ডো গ্রুপের ডেপুটি ম্যানেজার রাশেদ নিজাম (৩৭) এবং তাঁর সহযোগী সাইদুর রহমান (৪৩)।
মহিদুল ইসলাম জানান, উত্তরা ১০ নম্বর সেক্টরে উইন্ডো গ্রুপে ৩ অক্টোবর সন্ধ্যা থেকে ৪ অক্টোবর সকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ভল্ট থেকে ১ কোটি টাকা চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ৮ অক্টোবর উইন্ডো গ্রুপের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) মো. হাসিম মিয়া গ্রুপের ডেপুটি ম্যানেজার রাশেদ নিজামকে আসামি করে উত্তরা পশ্চিম থানায় মামলা করেন।
মহিদুল ইসলাম বলেন, ৫ অক্টোবর আসামি রাশেদ নিজাম অফিসে না আসায় তাঁর দুটি মোবাইল নম্বরে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তা বন্ধ পাওয়া যায়। পরে তিনজন স্টাফকে নিজামের বাসায় পাঠানো হলে তাঁর কোনো সন্ধান দিতে পারেননি তাঁর স্ত্রী। এ নিয়ে হাসিম মিয়ার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হলে মানবসম্পদ বিভাগ থেকে নিজামের ব্যক্তিগত ফাইলের খোঁজ করেন তিনি।
মানবসম্পদ বিভাগে কর্মরত মো. সিদ্দিক জানান, ৪ অক্টোবর সকালে নিজাম তাঁর অফিস ফাইল ফটোকপি করার জন্য নিয়ে আর দেননি। পরে অফিসের সিসি ক্যামেরায় দেখা যায়, ৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় নিজাম ভল্ট খুলে লকার থেকে নগদ টাকা একটি নীল রংয়ের ব্যাগে নিয়ে বের হন। পরদিন সকালেও একইভাবে ভল্ট খুলে নগদ টাকা ব্যাগে নিয়ে সকাল পৌনে ৮টায় ব্যাগটি নিরাপত্তাকর্মীর কাছে দেন। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কাউকে কিছু না বলে অফিস থেকে বেরিয়ে নিরাপত্তাকর্মীর কাছ থেকে ব্যাগটি নিয়ে চলে যান তিনি। পরে উইন্ডো গ্রুপের চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসারকে বোর্ডে রাখা টাকার হিসাব করতে বললে তিনি জানান, সেখানে নগদ এক কোটি টাকা নেই।
পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন, রাজধানীর পল্লবীর বাসা থেকে গতকাল মঙ্গলবার নিজামকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই সঙ্গে তাঁর লাগেজ থেকে ৩০ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সাভারের ব্যাংক কলোনি বাজার থেকে তাঁর সহযোগী সাইদুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে ২৮ লাখ ৮৪ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা জিজ্ঞাসাবাদে চুরির ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্তার কথা স্বীকার করেছেন।