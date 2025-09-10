গোপালগঞ্জে ট্রাকচাপায় বৃদ্ধ নিহত

গোপালগঞ্জ শহরের চেচানিয়াকান্দি এলাকায় প্রেমানন্দ হালদার (৮০) নামের এক বৃদ্ধ ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছেন। তাঁর বাড়ি কোটালীপাড়া উপজেলার ভেন্নাবাড়ি গ্রামে।
সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মীর মোহাম্মদ সাজেদুর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
আজ বুধবার সন্ধ্যায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের চেচানিয়াকান্দি এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগতির একটি ট্রাক তাঁকে চাপা দিলে তিনি মারাত্মক আহত হন। তাঁকে সদর হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি শহরের নিচুপাড়া এলাকায় ছেলের বাসায় বসবাস করতেন। ছেলের বাসা থেকে মন্দিরে যাওয়ার জন্য রাস্তা পারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে এলাকাবাসী জানিয়েছেন।