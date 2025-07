গাজায় ঢাবি শিক্ষার্থী আনাসের পরিবারের ওপর ইসরায়েলি হামলা, প্রতিবাদে বিক্ষোভ

আজ বুধবার (৯ জুলাই) বেলা ১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ থেকে মিছিল নিয়ে শিক্ষার্থীরা রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে গিয়ে সমবেত হয়।

এ সময় শিক্ষার্থীরা ‘তুমি কে আমি কে, ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন’, ‘ইসরায়েল মুর্দাবাদ, ফিলিস্তিন জিন্দাবাদ’, ‘সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, ফিলিস্তিন মুক্তি পাক’, ‘From the river to the sea, Palestine will be free’, ‘Step down IDF’ এসব স্লোগান দিতে থাকে।