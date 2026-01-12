ব্যবসায়ী আমিরুলের মামলা থেকে অভিনেত্রী মেহজাবীন ও তাঁর ভাইকে অব্যাহতি

ব্যবসায়ীকে হুমকি-ধমকি, ভয় দেখানোর অভিযোগের মামলা থেকে অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী ও তাঁর ভাই আলিশান চৌধুরীকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আদনান জুলফিকার তাঁদের অব্যাহতির আদেশ দেন।
বাদীর অভিযোগের জবাব দেওয়ার দিন ধার্য ছিল আজ। সকালে মেহজাবীন ও আলিশান জবাব দাখিল করেন। শুনানি শেষে আদালত দুইজনকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি দেন। মেহজাবীন ও তার ভাইয়ের আইনজীবী তুহিন হাওলাদার এই তথ্য নিশ্চিত করেন। মামলাটির বাদী আমিরুল ইসলাম।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, বাদীর (আমিরুল) সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয় মেহজাবীনের। সেই সূত্রে মেহজাবীনের নতুন পারিবারিক ব্যবসার অংশীদার হিসেবে যুক্ত হতে ২৭ লাখ টাকা দেন তিনি। এরপর মেহজাবীন ও তাঁর ভাই দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ নেননি। ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু না করায় বাদী বিভিন্ন সময় টাকা চাইতে গেলে ‘আজ দেব, কাল দেব’ বলে সময় পার করতে থাকেন। গত বছরের ১১ ফেব্রুয়ারি পাওনা টাকা চাইতে যান। পরে ১৬ মার্চ মেহজাবীন ও আলিশান বাদীকে হাতিরঝিলের একটি রেস্টুরেন্টে যেতে বলেন। সেখানে গেলে মেহজাবীন, তাঁর ভাইসহ অজ্ঞাতনামা আরও চার-পাঁচজন তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেন। তাঁকে মেরে ফেলার হুমকি দেন। তখন বাদী বিষয়টি সমাধানের জন্য ভাটারা থানায় যান। থানা-পুলিশ তাঁকে আদালতে মামলা করার পরামর্শ দেয়। এরপর তিনি আদালতে মামলা করেন।
গত বছর ৩ নভেম্বর মেহজাবিন ও আলিশানের বিরুদ্ধে আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। পরে ১৬ নভেম্বর তারা আদালতে হাজির হয়ে জামিন পান।