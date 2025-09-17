হোম > সারা দেশ > ঢাকা

জাকসুতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ ১৮ সেপ্টেম্বর

জাবি প্রতিনিধি 

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ১৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোহাম্মদ মহিউদ্দিন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।

অফিস আদেশে বলা হয়, আগামীকাল (১৮ সেপ্টেম্বর) বেলা ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জাকসু) নবনির্বাচিত নেতাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

শপথবাক্য পাঠ করাবেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও জাকসুর সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান।

সম্পর্কিত

‘মামলাজট কমাতে সহায়তা করতে পারে গ্রাম আদালত’

অ্যাডিশনাল ডিআইজি জালাল উদ্দিন আহমেদ মারা গেছেন

‎‎তিন ঘণ্টা পর কারিগরি শিক্ষার্থীদের অবরোধ প্রত্যাহার, সাতরাস্তায় যান চলাচল শুরু

গ্রাম থেকে রাজধানীর হোটেলে ওঠা কলেজছাত্রের মরদেহ উদ্ধার

কারিগরি শিক্ষার্থীদের রাজধানীর সাতরাস্তা মোড় অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

তুরাগে মাস্ক পরে আওয়ামী লীগের মশাল মিছিল, ফেসবুকে ভিডিও ভাইরাল

আদাবরে বাসায় ঢুকে যুবককে কুপিয়ে জখম, হাসপাতালে মৃত্যু

উত্তরায় আজমপুর রেললাইনে পড়ে ছিল কিশোরের ক্ষতবিক্ষত লাশ

পান্থকুঞ্জ পার্ক ও হাতিরঝিলে নির্মাণকাজ আপাতত নয়: আপিল বিভাগ

শ্যামলীতে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল থেকে ককটেল বিস্ফোরণ, গ্রেপ্তার ৫
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা