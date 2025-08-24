হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মোহাম্মদপুর থানার ওসিসহ ৩ পরিদর্শককে বদলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার তিনজন কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। আজ রোববার (২৪ আগস্ট) ডিএমপি কমিশনার শেখ সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে তাঁদের বদলি করা হয়।

এতে বলা হয়, মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলী ইফতেখার হাসানকে ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগে বদলি করা হয়েছে। শাহআলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিক আহমেদকে মোহাম্মদপুর থানার ওসি হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

অপরদিকে পরিবহন বিভাগের পুলিশ পরিদর্শক (নি.) মোহাম্মদ গোলাম আজমকে শাহআলী থানায় ওসি হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

আদেশে আরও বলা হয়েছে, অবিলম্বে এই আদেশ কার্যকর হবে।

এর আগে দায়িত্বে অবহেলাসহ নানা অভিযোগে গত মাসে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানার ওসিকে অপসারণের দাবিতে থানার সামনে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ওই সময় মোহাম্মদপুর থানার সামনে ‘ঐক্যবদ্ধ মোহাম্মদপুর’ ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল করেন তাঁরা।

