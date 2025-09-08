হোম > সারা দেশ > ঢাকা

প্রতারণা করে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসীদের ডলার আত্মসাৎ, চক্রের হোতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

গ্রেপ্তার আদিব ফয়েজ। ছবি: সিআইডি

ডলার প্রতারণার মাধ্যমে বিপুল অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে আদিব ফয়েজ নামের একটি চক্রের হোতাকে গ্রেপ্তার করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। রাজধানীর খিলগাঁওয়ের সিপাহীবাগ এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ সোমবার সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

সিআইডির এই কর্মকর্তা জানান, দেশে অবস্থান করেও আদিব ফয়েজ যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছ থেকে অভিনব কৌশলে ডলার হাতিয়ে নিতেন। পাশাপাশি দেশের ভেতরেও বহু মানুষের কাছ থেকে প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে।

এ ঘটনায় রমনা থানায় একটি প্রতারণার মামলা রুজু হয়। মামলার আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার হওয়ার পর আদিব ফয়েজকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তাঁর পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে।

সিআইডি জানায়, প্রতারণা চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

সম্পর্কিত

বাড্ডায় চালককে খুন করে তাঁরই গ্যারেজে রিকশা বেচতে গিয়ে ধরা

নেশার টাকার জন্য বাবার সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় বঁটিতে পড়ে ছেলের মৃত্যু

রাজধানীর খিলক্ষেতে মাইক্রোবাস থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-গুলি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৪

আসামি ধরে শাস্তি দিতে না পারলে উপদেষ্টারা চেয়ারে বসে আছেন কেন: শহীদ সায়েমের মা

রাজধানীর খিলগাঁওয়ে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় সাবেক সচিব শহীদ খান কারাগারে

শহীদ মিনারে বদরুদ্দীন উমরকে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা

সাবেক সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান গ্রেপ্তার

জুরাইন: দেড় দশক পর হকারমুক্ত সড়ক

গানের পাখিকে সম্মাননা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা