ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে বাস উল্টে আহত ২০

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার বেজগাঁও স্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বেলা ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।
আহত যাত্রী লিটন বলেন, ‘আমি একদম পেছনের সিটে বসা ছিলাম। হঠাৎ করেই বাসটি উল্টে যায়। এতে ২০-২৫ জন যাত্রী আহত হন। বাসের হেলপারের পা ভেঙে গেছে, তবে চালক পালিয়ে যায়।’
শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, খুলনা থেকে ঢাকাগামী পালকি পরিবহনের বাসটি দ্রুতগতিতে আরেকটি বাসকে সাইড দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারায়। এ সময় বেজগাঁও যাত্রীছাউনির সামনে সড়কের রেলিংয়ে ধাক্কা লেগে উল্টে যায়।
এতে বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণে প্রায় এক ঘণ্টা এক্সপ্রেসওয়ের যান চলাচল বন্ধ ছিল।
হাসাড়া হাইওয়ে থানার ওসি আবু নাঈম সিদ্দিকী বলেন, অতিরিক্ত গতির কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এতে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। তবে সাত-আটজন আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলছে। এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেলেও সার্ভিস লেন দিয়ে বিকল্পভাবে গাড়ি চলাচল করেছে।