ডাকসু নির্বাচন: ১৮টি হলের জন্য টিএসসিসহ ৮টি কেন্দ্রে হবে ভোট গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি হলের ভোটারদের জন্য ৮টি কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে।

চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন আজ শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

কেন্দ্র ও হলগুলো হচ্ছে—

১. কার্জন হল কেন্দ্র : এই কেন্দ্রের অধীনে থাকবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল, অমর একুশে হল ও ফজলুল হক মুসলিম হল।

২. শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র : এর অধীনে থাকবে জগন্নাথ হল, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হল।

৩. ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র : এই কেন্দ্রের অধীনে থাকবে রোকেয়া হল।

৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্র : এই কেন্দ্রের অধীনে থাকবে বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল।

৫. সিনেট ভবন কেন্দ্র : এই কেন্দ্রের অধীনে থাকবে স্যার এ এফ রহমান হল, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ও বিজয় একাত্তর হল।

৬. উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্র : এর অধীনে থাকবে সূর্যসেন হল, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ও কবি জসীমউদ্‌দীন হল।

৭. ভূতত্ত্ব বিভাগ : এর অধীনে থাকবে কবি সুফিয়া কামাল হল।

৮. ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ : এই কেন্দ্রের অধীনে থাকবে শামসুন নাহার হল।

