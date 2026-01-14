আরেক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন

ঢাকা-৭ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনকে আরেকটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলাম গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন।
ডা. মহিউদ্দিনকে কারাগার থেকে আজ আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মিরপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক মো. মিজানুর রহমান তাঁকে জুলাই আন্দোলনে মিরপুর থানার মাহফুজ আলম শ্রাবণ হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনকে গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন।
ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনের আইনজীবী মোরশেদ হোসেন শাহীন এ তথ্য জানান।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেন রেনেটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির কর্মচারী মাহফুজ আলম শ্রাবণ। ওই দিন দুপুর আড়াইটার দিকে মিরপুর শপিং কমপ্লেক্স ও মিরপুর মডেল থানার মাঝের রাস্তায় তিনি গুলিবিদ্ধ হন। গুলিটি শ্রাবণের বুকের বাম পাশে লাগে। গুলিবিদ্ধ শ্রাবণকে মিরপুরের একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় মিরপুর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করা হয়।
উল্লেখ্য, গত বছর ২০ জানুয়ারি রাজধানীর মোহাম্মদপুর থেকে মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনকে আটক করে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। এরপর থেকে বিভিন্ন মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।