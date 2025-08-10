১/১১-এর সময়ের মামলায় ২০ বছরের দণ্ড থেকে খালাস বিএনপি নেতা ওয়াদুদ

এক-এগারোর সময় দুর্নীতি দমন কমিশনের করা মামলায় ২০ বছরের কারাদণ্ড থেকে খালাস পেয়েছেন খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া। তাঁর আপিল মঞ্জুর করে আজ রোববার বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও বিচারপতি মো. সগীর হোসেনের বেঞ্চ এই রায় দেন।
আবেদনের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনসুরুল হক চৌধুরী, এস এম শাহজাহান ও ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।
রায়ের পর ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, ২০০৭ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে বিএনপির নেতাদের গণহারে গ্রেপ্তার করে এ রকম মামলা দেওয়া হয়েছিল। আজকে আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে খালাস দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর সম্পদ জব্দ করার যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, সেটিও বাতিল করা হয়েছে।
জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ৬ কোটি ৩৬ লাখ ২৯ হাজার ৩৫৪ টাকার সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে ২০০৭ সালের ৩ মার্চ আব্দুল ওয়াদুদের বিরুদ্ধে ওই মামলা করে দুদক।
সে বছরের ২২ জুলাই রায় দেন আদালত। রায়ে তিন ধারায় বিএনপির এই নেতাকে মোট ২০ বছরের কারাদণ্ড (৩ বছর, ১০ বছর ও ৭ বছর) দেওয়া হয়। একই সঙ্গে অবৈধভাবে অর্জিত টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
এরপর হাইকোর্টে আপিল করেন ওয়াদুদ।