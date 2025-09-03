হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সিরাজদিখানে বাড়িতে চিঠি লিখে ১০ বছরের শিশু নিখোঁজ

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

নিখোঁজ শিশু মো. নোমান। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে বাড়িতে চিঠি লিখে এক শিশু বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি। তার নাম মো. নোমান (১০)। আজ বুধবার সকাল ৭টার দিকে উপজেলার বালুচর ইউনিয়নের খাসমহল বালুচর গ্রামের দক্ষিণ পাড়া থেকে সে বের হয়ে যায়।

পরিবারের সদস্যরা জানান, নোমান বের হওয়ার সময় তার বড় ভাইয়ের মানিব্যাগ থেকে ২ হাজার টাকা নিয়েছে। যাওয়ার আগে একটি চিঠি লিখে রেখেছিল। চিঠিতে মাকে উদ্দেশ্য করে নোমান লিখেছে, ‘মা, আমায় ভুলে যেও না, আমি অনেক দিন পর আসব। আমার জন্য কেঁদো না, খুঁজতেও যেও না। আমি যেখানে আছি, ভালো আছি।’

নিখোঁজ শিশু মো. নোমানের লেখা চিঠি। ছবি: সংগৃহীত

নিখোঁজ নোমানের বড় ভাই রায়হান বলেন, নোমান সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাইনি। যদি কোনো সুহৃদয়বান ব্যক্তি তার সন্ধান পান, অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ করছি। যোগাযোগ নম্বর: ০১৯০৪-৩৯০১৬২

