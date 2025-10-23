গুদাম থেকে ২০ লাখ টাকার কারেন্ট জাল জব্দ

কিশোরগঞ্জের ভৈরব বাজারের দুটি গুদামে অভিযান চালিয়ে আনুমানিক ২০ লাখ টাকার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে শহরের ভৈরব চক বাজার এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এ এইচ এম আজিমুল হক এই অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে সহযোগিতা করেন উপজেলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা, ভূমি অফিস, পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ ভৈরব শহর ফাঁড়ি থানা-পুলিশ।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, আজ বিকেলে ভৈরব বাজারের দুটি জালের গুদামে অভিযান চালিয়ে ২১ বস্তা কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ২০ লাখ টাকা। জাল ও সুতা ব্যবসায়ী শামসুল ইসলামের গুদাম থেকে ১৮ বস্তা ও সাগর মিয়ার গুদাম থেকে ৩ বস্তা কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। জব্দ জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ এইচ এম আজিমুল হক বলেন, কারেন্ট জাল ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রি ও সংরক্ষণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে সরকার। মৎস্য সংরক্ষণ ও সুরক্ষা আইনের আওতায় শামসুল ইসলাম ও সাগর মিয়ার গুদাম থেকে ২১ বস্তা নিষিদ্ধ জাল জব্দ করা হয়। তাঁদের প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।
ভৈরব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শবনম শারমিন বলেন, ‘দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ ও মাছের প্রজনন মৌসুমে মা মাছ রক্ষা করা আমাদের সবার দায়িত্ব। নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। ভ্রাম্যমাণ আদালতের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।’