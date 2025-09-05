হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মুন্সিগঞ্জে বালু লুট নিয়ে জলদস্যু ও গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ৬

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মেঘনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলায় বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসী ও জলদস্যুদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অন্তত ছয়জন আহত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে সদর উপজেলার আধারা ইউনিয়নের কালীরচর গ্রামসংলগ্ন মেঘনা নদীতে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে চারজনের নাম জানা গেছে। তাঁরা হলেন শাকিল (২৭), নুরে আলম (২৮), আরিফ ব্যাপারী (৩০) ও জামাল ঢালী (৪৬)। তাঁদের মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আহত জামাল ঢালী জানান, বিকেল ৫টার দিকে ড্রেজারের মাধ্যমে কালীরচর গ্রাম ঘেঁষে মেঘনা নদীতে বালু উত্তোলন করছিল জলদস্যুরা। বিষয়টি দেখে গ্রামের লোকজন ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের বাধা দেয়। এ সময় জলদস্যু কিবরিয়া মিজি বাহিনীর সদস্যরা গ্রামবাসীর ওপর হামলা চালায়। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে বালু তোলার কাজে ব্যবহৃত ড্রেজার ফেলে পালিয়ে যান শ্রমিকেরা।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে কিবরিয়া মিজির মোবাইল ফোন নম্বরে একাধিকবার কল করা হলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।

সদর উপজেলার মেঘনাতীরের চর আবদুল্লাহ নৌ ফাঁড়ির ইনচার্জ মাহবুব আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, সংঘর্ষের খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক নৌ ফাঁড়ি পুলিশের টিম ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সংঘর্ষে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

জাকসু: ভোটারের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে প্রার্থীর ভাবমূর্তি

জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবি

রাজধানীতে সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারে হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

গোয়ালন্দে ‘নুরাল পাগলার’ লাশ তুলে পুড়িয়ে দিল বিক্ষুব্ধরা, আহত অর্ধশত

গান-আবৃত্তি-নৃত্যে যতীন সরকারকে স্মরণ উদীচীর

চুরির অপবাদে যুবককে পেটালেন আ.লীগ নেতা, ভিডিও ভাইরালের পর আটক

জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে আবারও হামলা ও অগ্নিসংযোগ

রূপগঞ্জে ৫ ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ অস্ত্র-গুলি, মাদকসহ গ্রেপ্তার

মিরপুরে চেকপোস্টে ‘সন্দেহজনক গতিবিধি’, অস্ত্র, গুলিসহ গ্রেপ্তার ২

খিলগাঁওয়ে ট্রাফিক পুলিশের ওপর হামলায় আরও একজন গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা