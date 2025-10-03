রাজধানীর মিরপুরে যাত্রীবাহী বাসে আগুন দিয়েছেন কয়েক যুবক

রাজধানীর মিরপুরে আলিফ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ শুক্রবার সকালে মিরপুরের শেওড়াপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।
কাফরুল থানার পুলিশ জানিয়েছে, সকাল সোয়া ৭টার দিকে মেট্রোরেলের ২৬৬ নম্বর পিলারের কাছে কয়েক যুবক বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দেন। বাসের চেকার নিয়োগে বিরোধকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলের ফুটেজ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে জড়িতদের আটকের চেষ্টা চলছে।
ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার রাশেদ বিন খালিদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, আজ সকাল সোয়া ৭টার দিকে আলিফ পরিবহনের একটি বাসে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। তিন-চারজন যুবক বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট গিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলে। বাসটি মিরপুর থেকে আগারগাঁওয়ের দিকে যাচ্ছিল। তবে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। বাসটি পুরোপুরি পুড়ে না গেলেও বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে বাসটিকে পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।