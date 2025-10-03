হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীর মিরপুরে যাত্রীবাহী বাসে আগুন দিয়েছেন কয়েক যুবক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মিরপুরে আলিফ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ শুক্রবার সকালে মিরপুরের শেওড়াপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

কাফরুল থানার পুলিশ জানিয়েছে, সকাল সোয়া ৭টার দিকে মেট্রোরেলের ২৬৬ নম্বর পিলারের কাছে কয়েক যুবক বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দেন। বাসের চেকার নিয়োগে বিরোধকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলের ফুটেজ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে জড়িতদের আটকের চেষ্টা চলছে।

ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার রাশেদ বিন খালিদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, আজ সকাল সোয়া ৭টার দিকে আলিফ পরিবহনের একটি বাসে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। তিন-চারজন যুবক বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট গিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলে। বাসটি মিরপুর থেকে আগারগাঁওয়ের দিকে যাচ্ছিল। তবে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। বাসটি পুরোপুরি পুড়ে না গেলেও বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে বাসটিকে পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

সম্পর্কিত

প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকা ডুবে নিখোঁজ ২ শিশুর একজনের মরদেহ উদ্ধার

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক: বাস খাদে পড়ে নারী নিহত, আহত ৩০

রাজধানীর মিরপুরে যাত্রী নামিয়ে গুলি ছুড়ে বাসে আগুন দিল দুর্বৃত্তরা

কেরানীগঞ্জে রাতের আঁধারে ভেকু দিয়ে মাটি কেটে ফসলি জমি দখলের চেষ্টা

গাজীপুরে ডাম্পট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশার ৩ যাত্রী নিহত

রায়পুরা ম্যারাথন: দেশ-বিদেশের ৭০০ দৌড়বিদের অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতা শুরু

নার্সিং পেশা চিকিৎসকের অধীনস্থ হতে পারে না: ফরহাদ মজহার

পূর্বাচল ৩০০ ফিট সড়কে ফুটওভার ব্রিজের দাবিতে বিক্ষোভ

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা