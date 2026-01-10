দক্ষিণ বনশ্রীতে স্কুলছাত্রীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

রাজধানীর দক্ষিণ বনশ্রীর একটি বাসা থেকে এক কিশোরীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত ফাতেমা আক্তার নিলি (১৭) রেডিয়েন্ট স্কুলের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা পুলিশের।
দক্ষিণ বনশ্রীর এল-ব্লকের প্রীতম ভিলা নামের একটি ভবন থেকে আজ শনিবার বিকেলে ফাতেমার মরদেহ উদ্ধার করা হয় বলে জানান খিলগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম।
ফাতেমা হবিগঞ্জের লাখাই থানার বামৈন গ্রামের সজিব মিয়ার মেয়ে। সে মা-বাবা ও বোনের সঙ্গে ওই বাসায় থাকত।
ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, আজ বেলা দেড়টা থেকে সাড়ে ৩টার মধ্যে কোনো একসময় ফাতেমাকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।
ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশের আরেক কর্মকর্তা জানান, হত্যাকাণ্ডের সময় ফাতেমার মা-বাবা এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলেন এবং তার বোন জিমে ছিলেন। ফাতেমা বাসায় একাই ছিল।
ওই কর্মকর্তা আরও জানান, ফাতেমার বাবা সজীব মিয়ার একটি হোটেল রয়েছে। সেখানকার এক কর্মচারী দুপুরের খাবার খেতে তাঁর বাসায় ঢুকেছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ঘটনার সঙ্গে ওই যুবকের সম্পৃক্ততা থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।