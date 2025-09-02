মুন্সিগঞ্জে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রস্তুতের দায়ে ২ রেস্তোরাঁকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রস্তুত ও সংরক্ষণের দায়ে দুটি রেস্তোরাঁকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার বালুয়াকান্দি ও ভবেরচর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এই অভিযান চালান অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।
অভিযানে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রস্তুত ও সংরক্ষণের দায়ে বালুয়াকান্দির নাইট মুন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার আব্দুল আজিজকে ১৫ হাজার টাকা এবং ভবেরচরের বাংলা রেস্তোরাঁর মালিক তরিকুল ইসলামকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
উভয়কে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে খাবার প্রস্তুতের নির্দেশ দেওয়া হয়। অভিযানে সহযোগিতা করেন উপজেলা স্যানিটারি পরিদর্শক ফারহানা খান ও গজারিয়া থানা-পুলিশের একটি টিম।