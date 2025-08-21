হোম > সারা দেশ > ঢাকা

দোহার আওয়ামী লীগের নেতা-নেত্রী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঢাকার দোহার উপজেলা আওয়ামী লীগের দুই নেতা-নেত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কেরানীগঞ্জ এলাকা থেকে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এবং অপরজনকে গতকাল বুধবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আজ এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে ঢাকা জেলা পুলিশ।

গ্রেপ্তার সাজেদা ইসলাম শেখ রুনু (৩৬) দোহার উপজেলা আওয়ামী লীগের সক্রিয় সদস্য। এ ছাড়া ঢাকা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক মহিলাবিষয়ক সম্পাদক ও উপজেলা আওয়ামী লীগের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী ছিলেন। তাঁকে আজ গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অপরজন শফিকুল ইসলাম সেন্টু ওরফে পীর সেন্টু ওরফে হজ বাবা দোহার পৌর আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও দোহার উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। এ ছাড়া ঢাকা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি ও দোহার উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

পুলিশ জানায়, গত বছরের ৫ আগস্টের পর থেকে সাজেদা ইসলাম নিয়মিতভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে রাষ্ট্রবিরোধী পোস্ট শেয়ার করছিলেন এবং নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার চেষ্টা করছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

অন্যদিকে ডিএমপি ও গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) সহায়তায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে শফিকুল ইসলাম সেন্টুকে। স্থানীয়ভাবে তিনি সালমান এফ রহমান ও উপজেলা চেয়ারম্যান আলমগীরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও ক্যাডার হিসেবে পরিচিত। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

পুলিশ জানায়, ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হামলার ঘটনায়ও তাঁর সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে।

