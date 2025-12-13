কেরানীগঞ্জে জাবালে নূর সুপার মার্কেটে আগুন, উদ্ধার ৪২

ঢাকার কেরানীগঞ্জের আগানগর এলাকায় জাবালে নূর সুপার মার্কেটে আজ শনিবার ভোর আনুমানিক ৫টার দিকে আগুন লেগেছে। প্রাথমিকভাবে ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, মার্কেটের নিচতলায় থাকা কাপড়ের ঝুট গোডাউন থেকে আগুনের সূত্রপাত। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে পুরো ১০ তলা ভবন এবং আশপাশে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।
খবর পেয়ে উপজেলা প্রশাসনসহ ফায়ার সার্ভিসের ১৪টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে। ভবনটি একই সঙ্গে আবাসিক এবং বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হওয়ায় আগুন নেভানোর কাজে ফায়ার সার্ভিস সদস্যদের যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে।
ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, ভবনের ভেতরে আটকা পড়া ৪২ জন বাসিন্দাকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক (অপারেশন) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. তাজুল ইসলাম চৌধুরী ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের জানান, বেজমেন্টে দোকান এবং ঝুট গোডাউন থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সমস্যা হচ্ছে। বর্তমানে ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় প্রচুর ধোঁয়ার উপস্থিতি রয়েছে এবং কয়েকটি স্থানে এখনো আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে। ধোঁয়ার কারণে কাজ করতে বেগ পেতে হলেও আগুন যাতে দ্রুত পাশের ভবনে ছড়িয়ে না পড়ে, সে জন্য ইউনিটগুলো একযোগে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১০ তলা ভবনটির মালিক হাজী নূর আলম। এর মধ্যে আটতলা পর্যন্ত আবাসিক কাজে ব্যবহৃত হতো। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভবনটি রাজউকের (রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) কোনো ধরনের বৈধ অনুমোদন ছাড়া নির্মাণ করা হয়েছে এবং এর কোনো বৈধ ছাড়পত্র নেই।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসার পর অবৈধ নির্মাণ এবং অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্ত শুরু হবে।
ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া বিভাগের পরিদর্শক আনোয়ারুল ইসলাম এক বার্তায় জানান, ১২ তলাবিশিষ্ট ‘জমেলো টাওয়ার’ নামে ওই ভবনের নিচতলায় আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে কেরানীগঞ্জ, সদরঘাট ও সিদ্দিক বাজার ফায়ার স্টেশনের আটটি ইউনিট আগুন নেভাতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।
সকাল ৭টা ১০ মিনিটের দিকে ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া বিভাগের জ্যেষ্ঠ স্টাফ অফিসার শাহজাহান শিকদার নিশ্চিত করেন, আগুনের তীব্রতা বাড়ায় বর্তমানে ১২টি ইউনিট সম্মিলিতভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ করছে।