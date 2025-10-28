হাত উঁচিয়ে ছিনতাইকারী বললেন, ‘আবার আসব, ভাঙ্গা শহর তছনছ করে ফেলব’

পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হওয়া ছিনতাইকারী চক্রের সদস্যরা আদালতে যাওয়ার সময় ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেছেন। থানা চত্বর থেকে গাড়িতে ওঠানোর আগে সাংবাদিকদের ক্যামেরা দেখে গ্রেপ্তার হওয়া এক ছিনতাইকারী হাত উঁচিয়ে বলতে থাকেন, ‘আবার আসব, ভাঙ্গা শহর তছনছ করে ফেলব।’ এ সময় গ্রেপ্তার আরও এক ছিনতাইকারীকে জয়সূচক চিহ্ন দেখিয়ে বের হতে দেখা যায়।
ফরিদপুরের ভাঙ্গা থানা চত্বরে এমন দৃশ্যের একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখা যায়। আজ মঙ্গলবার বিকেলে বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেন ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন।
ওসি জানান, গ্রেপ্তার আসামিরা পেশাদার ছিনতাইকারী চক্রের সদস্য। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ইজিবাইক ছিনতাই, চুরি ও ডাকাতির মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে ভাঙ্গা থানায় মামলা হয়েছে এবং গতকাল সোমবার দুপুরে পুলিশ পাহারায় তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
জানা গেছে, গতকাল দুপুরে থানা-পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হওয়া ছিনতাইকারী চক্রের পাঁচজন সদস্যকে আদালতে পাঠানো হয়। এ সময় তাঁরা সাংবাদিকদের দেখে আবার ফিরে এসে শহর তছনছ করবেন বলে হুমকি দেন। একটি ইজিবাইক ছিনতাইয়ের ঘটনায় মামলায় গত রোববার রাতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ভাঙ্গা পৌরসভার আতাদি গ্রামের বাঁধন মাতুব্বর (২৩), পূর্ব হাসামদিয়া গ্রামের পার্থ মাতুব্বর (২৫), ঢাকার ধামরাই থানার আফজাল শেখের ছেলে সজিব (২২), রাজবাড়ী সদর উপজেলার আকাশ (২১) এবং একই এলাকার সাকিব (১৯)।
ভাঙ্গা থানা-পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত রোববার বিকেলে ফরিদ খান নামের এক ব্যক্তির ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী ফরিদ খান ভাঙ্গা বাজার থেকে এক্সপ্রেসওয়ের লোকাল লেন হয়ে পুলিয়া বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে সলিলদিয়া নামের ফাঁকা জায়গায় ব্রিজের কাছে পৌঁছালে সেখানে ওত পেতে থাকা ছিনতাইকারীরা চালককে মারধর করে ইজিবাইকটি ছিনতাই করে নিয়ে যান। পরে ভুক্তভোগী ব্যক্তি ভাঙ্গা থানায় মামলা করেন। এরপর অভিযান চালিয়ে চক্রটির পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।