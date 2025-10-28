হোম > সারা দেশ > ঢাকা

হাত উঁচিয়ে ছিনতাইকারী বললেন, ‘আবার আসব, ভাঙ্গা শহর তছনছ করে ফেলব’

ফরিদপুর প্রতিনিধি

ভাঙ্গা থানা থেকে আদালতে যাওয়ার পথে ছিনতাইকারী চক্রের সদস্যরা ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন। ছবি: সংগৃহীত

পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হওয়া ছিনতাইকারী চক্রের সদস্যরা আদালতে যাওয়ার সময় ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেছেন। থানা চত্বর থেকে গাড়িতে ওঠানোর আগে সাংবাদিকদের ক্যামেরা দেখে গ্রেপ্তার হওয়া এক ছিনতাইকারী হাত উঁচিয়ে বলতে থাকেন, ‘আবার আসব, ভাঙ্গা শহর তছনছ করে ফেলব।’ এ সময় গ্রেপ্তার আরও এক ছিনতাইকারীকে জয়সূচক চিহ্ন দেখিয়ে বের হতে দেখা যায়।

ফরিদপুরের ভাঙ্গা থানা চত্বরে এমন দৃশ্যের একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখা যায়। আজ মঙ্গলবার বিকেলে বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেন ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন।

ওসি জানান, গ্রেপ্তার আসামিরা পেশাদার ছিনতাইকারী চক্রের সদস্য। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ইজিবাইক ছিনতাই, চুরি ও ডাকাতির মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে ভাঙ্গা থানায় মামলা হয়েছে এবং গতকাল সোমবার দুপুরে পুলিশ পাহারায় তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

জানা গেছে, গতকাল দুপুরে থানা-পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হওয়া ছিনতাইকারী চক্রের পাঁচজন সদস্যকে আদালতে পাঠানো হয়। এ সময় তাঁরা সাংবাদিকদের দেখে আবার ফিরে এসে শহর তছনছ করবেন বলে হুমকি দেন। একটি ইজিবাইক ছিনতাইয়ের ঘটনায় মামলায় গত রোববার রাতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।   

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ভাঙ্গা পৌরসভার আতাদি গ্রামের বাঁধন মাতুব্বর (২৩), পূর্ব হাসামদিয়া গ্রামের পার্থ মাতুব্বর (২৫), ঢাকার ধামরাই থানার আফজাল শেখের ছেলে সজিব (২২), রাজবাড়ী সদর উপজেলার আকাশ (২১) এবং একই এলাকার সাকিব (১৯)।

ভাঙ্গা থানা-পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত রোববার বিকেলে ফরিদ খান নামের এক ব্যক্তির ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী ফরিদ খান ভাঙ্গা বাজার থেকে এক্সপ্রেসওয়ের লোকাল লেন হয়ে পুলিয়া বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে সলিলদিয়া নামের ফাঁকা জায়গায় ব্রিজের কাছে পৌঁছালে সেখানে ওত পেতে থাকা ছিনতাইকারীরা চালককে মারধর করে ইজিবাইকটি ছিনতাই করে নিয়ে যান। পরে ভুক্তভোগী ব্যক্তি ভাঙ্গা থানায় মামলা করেন। এরপর অভিযান চালিয়ে চক্রটির পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

সম্পর্কিত

‎ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, পাল্টাপাল্টি ধাওয়া

যুবলীগের সাবেক সভাপতি সম্রাটের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

‘মানহীন’ বিয়ারিং প্যাডের ওপরই চলছে মেট্রোরেল

বিশেষজ্ঞ মত: নিরাপত্তায় এক সতর্কবার্তা

মামলা করলেন মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত আবুল কালামের স্ত্রী

গৃহকর্মী নির্যাতন: গৃহকর্ত্রীর ৫ বছরের কারাদণ্ড

নাফিসা কামালসহ আট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সিআইডির মামলা

সালমান শাহর স্ত্রী সামিরা ও ডনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

‘উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাফল্য আশাব্যঞ্জক, তবে যথেষ্ট নয়’

ঢাকায় পাকিস্তানি গৃহবধূর পাসপোর্ট কেড়ে নেন স্বামী-শাশুড়ি, আটকে রেখে করতেন নির্যাতন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা