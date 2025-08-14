ডেমরায় যৌথ অভিযানে ৪০ হাজার ঘনফুট সাদাপাথর উদ্ধার

রাজধানীর ডেমরার সারুলিয়ায় অভিযান চালিয়ে সিলেটের ভোলাগঞ্জ থেকে লুট হওয়া ৪০ হাজার ঘনফুট সাদা খনিজ পাথর উদ্ধার করেছে র্যাব, পরিবেশ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসন। আজ বৃহস্পতিবার রাতে নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর ও ডেমরার সারুলিয়া শুকুরসী ঘাট এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে র্যাব-১১-এর অধিনায়ক লে. কর্নেল এইচ এম সাজ্জাদ হোসেন আজকের পত্রিকাকে জানান, সাম্প্রতিক সময়ে ভোলাগঞ্জ এলাকা থেকে প্রায় ২ লাখ ঘনফুট সাদাপাথর লুট করা হয়েছে, যার বাজারমূল্য ২০০ থেকে ২৫০ কোটি টাকা। পাশাপাশি প্রায় ৬ লাখ ঘনফুট বালু লুটপাট হয়েছে, যার বাজারমূল্য প্রায় ২৪০ কোটি টাকা।
অবৈধভাবে উত্তোলিত এসব পাথর স্থানীয় দয়ার বাজার, কলাবাড়ী ও ভোলাগঞ্জের ১০ নম্বর ঘাটে জমা করে বিভিন্ন ক্রাশার মেশিনে পাঠানো হতো বলে জানা গেছে।
সাদাপাথর লুটপাট বন্ধে ইতিমধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অভিযান শুরু করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় নারায়ণগঞ্জ র্যাব-১১, জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযানে রাতে ঢাকার ডেমরার সারুলিয়া এলাকায় আনুমানিক ৪০ হাজার ঘনফুট আস্ত ও ক্রাশড পাথর জব্দ করেছে তারা।
সাজ্জাদ হোসেন আরও বলেন, অবৈধভাবে উত্তোলিত এসব বিপুল পাথরের অনেকাংশ মেশিনে ক্রাশ করা হয়েছে। সাতটি প্রতিষ্ঠান থেকে এসব পাথর জব্দ করা হয়েছে। তাদের মালিকপক্ষের তালিকা করা হয়েছে। অভিযানের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত শিগগির জানানো হবে।