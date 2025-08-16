হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ইটনায় পানিতে ডুবে প্রাণ গেল শিশুর

অষ্টগ্রাম (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

কিশোরগঞ্জের ইটনায় পানিতে ডুবে হাবিবা আক্তার (২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ইটনা সদর ইউনিয়নের পশ্চিম গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে। হাবিবা ওই গ্রামের মালয়েশিয়াপ্রবাসী জুয়েল মিয়ার মেয়ে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার বাড়ির উঠানে খেলা করার সময় সবার অজান্তে বাড়িসংলগ্ন সেচ প্রকল্পের ড্রেনের পানিতে ডুবে যায় হাবিবা। এ দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। বেলা ৩টার দিকে ড্রেনের পানি থেকে হাবিবাকে উদ্ধার করে ইটনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন ইটনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ জাফর ইকবাল।

সম্পর্কিত

বসুন্ধরা আবাসিকে নির্মাণাধীন ভবনের পানির ট্যাংক থেকে ৩ শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

গোসলে যাওয়ার পর গামছায় ঝুলছিল ৮ বছরের শিশু, ঢামেকে মৃত্যু

স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ছেলেকে নিয়ে দুধ দিয়ে গোসল স্বামীর

নিজের ছোড়া বোমায় নিহত ১, গণপিটুনিতে আহত ২

রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু

সিসা বারে ইন্টারনেট ব্যবসায়ীকে হত্যার পেছনে আধিপত্য বিস্তারের দ্বন্দ্ব: র‍্যাব

সাটুরিয়ায় বিদ্যালয়ের মাঠ দখল করে ক্লাবঘর নির্মাণ

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

অনৈতিক কাজের অভিযোগে মানিকগঞ্জে ছাত্রদল নেতা বহিষ্কার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা