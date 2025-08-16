ইটনায় পানিতে ডুবে প্রাণ গেল শিশুর

কিশোরগঞ্জের ইটনায় পানিতে ডুবে হাবিবা আক্তার (২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ইটনা সদর ইউনিয়নের পশ্চিম গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে। হাবিবা ওই গ্রামের মালয়েশিয়াপ্রবাসী জুয়েল মিয়ার মেয়ে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার বাড়ির উঠানে খেলা করার সময় সবার অজান্তে বাড়িসংলগ্ন সেচ প্রকল্পের ড্রেনের পানিতে ডুবে যায় হাবিবা। এ দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। বেলা ৩টার দিকে ড্রেনের পানি থেকে হাবিবাকে উদ্ধার করে ইটনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।
এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন ইটনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ জাফর ইকবাল।