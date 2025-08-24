জাকসু নির্বাচনে নিরাপত্তা নিশ্চিতে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি থাকবে বিজিবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে নির্বাচনের দিন নিরাপত্তা নিশ্চিতে পুলিশ সদস্যদের পাশাপাশি সেনাবাহিনী, বিজিবি ও আনসার সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবেন। শনিবার (২৩ আগস্ট) দিবাগত রাতে নির্বাচন কমিশনের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, নির্বাচনের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে সেনাবাহিনী ও বিজিবির ২০ জন করে ৪০ জন সদস্য স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে অবস্থান করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ফটকে অন্তত পাঁচজন করে পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। তবে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কসংলগ্ন মীর মশাররফ হোসেন হল ফটক, জয় বাংলা ফটক, বিশমাইল ফটকে ১০ জন করে পুলিশ সদস্য থাকবেন।
এ ছাড়া নির্বাচনের প্রতিটি কেন্দ্রে পাঁচজন করে আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। এর বাইরে রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকেরা থাকবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করবেন।
সার্বিক বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম বলেন, ‘একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের জন্য আমরা সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রাখছি।’