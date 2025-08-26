হোম > সারা দেশ > ঢাকা

জেনেভা ক্যাম্পে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে ৮ জন আটক‎

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফাইল ছবি

‎রাজধানীর মোহাম্মদপুরে জেনেভা ক্যাম্পে সেনাবাহিনীর ও পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৮ জনকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে এ বিশেষ অভিযান শুরু করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

‎পুলিশ জানিয়েছে, কয়েকদিন আগে জেনেভা ক্যাম্পে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়। সেই ঘটনার পর নিয়মিতই অভিযান চালানো হচ্ছে। মঙ্গলবার রাতেও সেখানে অভিযান চালানো হয়।

তবে স্থানীয় একটি সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার দুপুরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এক সদস্যসহ ক্যাম্পের এক ব্যক্তির ওপর বুনিয়া সোহেল ও শান্তি গ্রুপের সদস্যরা অতর্কিত হামলা চালায়। এতে তারা দুজনই গুরুতর আহত হন। পরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এরপরই ক্যাম্পে অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী।

‎অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করে মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (এডিসি) জুয়েল রানা আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাত সাড়ে ৯টা থেকে মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পে একটি বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই অভিযান চলছে। তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য আহত হয়েছে এমন কোনো তথ্য নেই বলে জানান তিনি।

‎এদিকে ক্যাম্পে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে রাত ১২টা পর্যন্ত বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। তাৎক্ষনিকভাবে সবার নাম পরিচয় জানা যায়নি।

‎মোহাম্মদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) কাজী মো. রফিক আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা এখন পর্যন্ত আট জনকে আটক করে থানায় নিয়ে এসেছি। তাদের বিষয়ে যাচাই-বাছাই চলছে। যাচাই-বাছাইয়ের পর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

