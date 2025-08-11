হোম > সারা দেশ > ঢাকা

চুরি হওয়া সেই নবজাতক রায়পুরা থেকে উদ্ধার, নারী গ্রেপ্তার

রায়পুরা ও নরসিংদী প্রতিনিধি

উদ্ধার হওয়া নবজাতক। ছবি: আজকের পত্রিকা

এনরসিংদী শহরের বাসাইল এলাকার বেসরকারি একটি হাসপাতাল থেকে চুরি হওয়া দুই দিন বয়সী নবজাতককে উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রোববার রাত ৩টার দিকে রায়পুরার মরজাল ইউনিয়নের রাজাবাড়িয়া এলাকা থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় এক নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর আগে রোববার দুপুরে বেসরকারি ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার হাসপাতালে নবজাতক চুরির ঘটনা ঘটে।

গ্রেপ্তার হওয়া ফাতেমা বেগমের স্বামীর বাড়ি শিবপুর উপজেলার কুমারটেকে এবং বাবার বাড়ি রায়পুরার রাজাবাড়ি (মৌলভী বাড়ি)।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ফাতেমা জানিয়েছেন, কোনো ছেলেসন্তান না থাকায় স্বামীর চাপে নবজাতককে চুরি করেছেন তিনি।

পুলিশ জানায়, গতকাল দুপুরে হাসপাতালে নবজাতক চুরির ঘটনার পর পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তি ও বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে। রাতে অভিযান চালিয়ে রায়পুরার মরজাল এলাকা থেকে শিশুচোর নারী ফাতেমা বেগমকে গ্রেপ্তার করে।

নরসিংদী সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ এমদাদুল হক জানান, চুরি হওয়া নবজাতকটি শিবপুর উপজেলার বাড়ৈআলগী এলাকার সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক শরীফ মিয়া ও মিথিলা দম্পতির সন্তান। দুপুরে নবজাতকের নানি বাথরুমে গেলে সুযোগ বুঝে এক অপরিচিত নারী শিশুটিকে নিয়ে পালিয়ে যান। নবজাতকটি সুস্থ আছে এবং তাকে তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। চুরি করার দায়ে ফাতেমা বেগমকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

