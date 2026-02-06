রাজধানীর বাড্ডায় সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে ১৪টি আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ উদ্ধার

রাজধানীর উত্তর বাড্ডা ও যাত্রাবাড়ী এলাকায় সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে ১৪টি আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ও সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। এসব ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ চারজনকে গ্রেপ্তার ও একজনকে আটক করা হয়েছে।
আজ শুক্রবার সকালে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, রাজধানীর উত্তর বাড্ডায় সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে একটি রাইফেল, সাতটি পিস্তল, তিনটি রিভলবারসহ বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ও সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ একজনকে আটক করা হয়েছে। এ ছাড়া যাত্রাবাড়ীর ধলপুরে দুটি বিদেশি পিস্তল, একটি রিভলবার, তিনটি গুলি ও বিপুল পরিমাণ মাদক ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে। এর সঙ্গে জড়িত থাকায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে চারজনকে।