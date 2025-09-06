নুরুল হকের পুড়িয়ে ফেলা মরদেহের আলামত সংগ্রহ করেছে পুলিশ

ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পদ্মার মোড় এলাকায় গতকাল শুক্রবার বিকেলে বিক্ষুব্ধ জনতা নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলের মরদেহ কবর থেকে তুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। এরপর দাহকৃত মরদেহের ছাইও উধাও হয়ে গেছে।
শনিবার সকালে গিয়ে দেখা যায়, ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পদ্মার মোড় এলাকায় দাহকৃত মরদেহের কিছুই পাওয়া যায়নি। মহাসড়কের যে স্থানে পোড়ানো হয়েছে, সেখানে কিছুই নেই। একদম পরিষ্কার। স্থানীয়রাও কিছু বলতে পারেনি যে কোথায় গেল মরদেহের অংশবিশেষ।
মহাসড়কের পাশেই মালেকা খাতুন ও খাদিজা আক্তারসহ কয়েকজন নারী বসে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বললে তাঁরা জানান, গতকাল বিকেলে নুরাল পাগলের মরদেহ এখানো পোড়ানো হয়েছে। এরপর কী হয়েছে জানি না। সকালে দেখি রাস্তা পরিষ্কার।
একটু দূরে কথা হয় ৬০ বছর বয়সী মজিদ মোল্লার সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘পোড়ানো লাশ কী হয়েছে, আমি জানি না।’
আহলাদিপুর হাইওয়ে থানার ওসি শামিম শেখ বলেন, ‘ওটা স্থানীয় থানার অধীনে। আমাদের অধীনে না।’
গোয়ালন্দ ঘাট থানার ওসি মো. রাকিবুল ইসলাম বলেন, ‘নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলের মরদেহ বিক্ষুব্ধ জনতা পুড়িয়ে দেয়। পরে পুলিশ গিয়ে আলামত সংগ্রহ করে।’
অপর প্রশ্নের জবাবে ওসি মো. রাকিবুল ইসলাম বলেন, ‘মরদেহের ছাই কী হয়েছে, সেটা জানি না।’