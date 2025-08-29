হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সাভার থানার পাশে পৌর কমিউনিটি সেন্টার থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার

সাভার পৌর কমিউনিটি সেন্টারের পরিত্যক্ত ভবনের দ্বিতীয় তলা থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির হাত বাধা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় লাশ উদ্ধারের পর পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করে।

থানা রোডের পাশে অবস্থিত পৌর কমিউনিটি সেন্টারের ১০০ গজের মধ্যে সাভার থানা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সাভার সরকারি কলেজ, প্রেসক্লাবসহ আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রয়েছে।

পুলিশ জানায়, আজ সন্ধ্যায় কমিউনিটি সেন্টার থেকে দুর্গন্ধ ছড়ালে স্থানীয় লোকজন সাভার থানাকে অবহিত করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে হাত বাঁধা এক ব্যক্তির লাশ পড়ে থাকতে দেখে। তাঁর বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। পরে বিষয়টি ঢাকা জেলা পিবিআইকে জানানো হয়।

ঢাকা জেলা পিবিআইয়ের পরিদর্শক গোবিন্দলাল দে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে লাশের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করা হচ্ছে। আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছে।

গোবিন্দলাল দে আরও বলেন, সাভার থানা-পুলিশ লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করছে। প্রতিবেদন তৈরি করার পর লাশ মর্গে পাঠানো হবে।

