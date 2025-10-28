রাজধানীর হাজারীবাগে বাসার ছাদ থেকে পড়ে শিশুর মৃত্যু

রাজধানীর হাজারীবাগে ছয়তলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে অর্কিত রাজবংশী (৫) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বেলা ২টার দিকে হাজারীবাগ ভাগলপুর লেনের শিশুটির ফুফুর বাসায় ঘটনাটি ঘটে। দেখতে পেয়ে স্বজনেরা ওই শিশুকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসক বেলা সারে ৩টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
শিশুটির ফুফু প্রিয়া রাজবংশী বলেন, ‘আমাদের বাসা হাজারীবাগ ভাগলপুর লেন জেলেপাড়া এলাকায়। আমাদের বাসা ও ভাই রানা রাজবংশীর বাসা পাশাপাশি। আমার ভাইয়ের একমাত্র ছেলে অর্কিত। দুপুরে অর্কিতের মা অন্তরা রাজবংশী অর্কিতকে দিয়ে কিছু মাছ আমার বাসায় পাঠায়। পরে মাছ দিয়ে চলে যায় অর্কিত।’
প্রিয়া রাজবংশী আরও বলেন, ‘কিছুক্ষণ পর খবর পাই, অর্কিত আমাদের ভবনের ছাদ থেকে নিচে পড়ে গেছে। দৌড়ে সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। অর্কিত কখন যে ছাদে গেছে, তা টের পাইনি।’
ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, শিশুটির মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।