ভোট গণনা চলছে, ঢাবির বিভিন্ন প্রবেশপথে ভিড় না করার অনুরোধ ডিএমপির

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর ভোট গণনার কাজ চলছে। আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হওয়া এ ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।
ভোট শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে গণনা কার্যক্রম চলছে। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রবেশপথে বিপুলসংখ্যক উৎসুক জনতা জড়ো হতে শুরু করেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ও অযথা ভিড় এড়াতে সাধারণ জনগণের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।
ডিএমপির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডাকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ভোট গণনা চলমান রয়েছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রবেশমুখে অযথা ভিড় না করার জন্য সবার প্রতি বিনীত অনুরোধ জানানো হচ্ছে।