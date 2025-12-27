হোম > সারা দেশ > ঢাকা

প্রথম আলোতে হামলার ঘটনায় আরও ২ আসামি কারাগারে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রতীকী ছবি

প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় করা মামলায় আরও দুই আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দিদারুল আলম আসামিদের কারাগারে পাঠানোর এই নির্দেশ দেন।

কারাগারে পাঠানো দুই আসামি হলেন—মো. রুবেল হোসেন (৩৮) ও নাজমুল হাছান (২১)।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তেজগাঁও থানার পরিদর্শক আব্দুল হান্নান আসামিদের আদালতে হাজির করে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারাগারে আটকে রাখার আবেদন করেন। আদালত আবেদন মঞ্জুর করে তাঁদের জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। শুনানির সময় আসামিদের পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিলেন না।

এই দুজনকে নিয়ে প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় এখন পর্যন্ত ২২ জনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় এ পর্যন্ত মোট ৩৪ জন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

১৮ ডিসেম্বর রাতে দৈনিক প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ২১ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে রাজধানীর তেজগাঁও থানায় এ মামলা করা হয়। মামলায় অজ্ঞাতনামা ৩৫০ থেকে ৪৫০ জনকে আসামি করা হয়। সন্ত্রাসবিরোধী আইন, বিশেষ ক্ষমতা আইন ও সাইবার সুরক্ষা আইনসহ দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় মামলাটি করা হয়েছে।

মামলায় অভিযোগ করা হয়, প্রথম আলোতে হামলাকারী ব্যক্তিরা হত্যার উদ্দেশ্যে প্রথম আলো কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়, ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে, ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট করে, মূল্যবান বিভিন্ন জিনিসপত্র নষ্ট করে। এতে সব মিলিয়ে প্রথম আলোর ৩২ কোটি টাকা ক্ষতি হয়।

সম্পর্কিত

প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলা মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের ওপর আঘাত: ক্র্যাব

‘যেকোনো মুহূর্তে’ যমুনা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি ইনকিলাব মঞ্চের

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় কিশোরগঞ্জের এক যুবক নিহত

হাদি হত্যার বিচার দাবিতে আবারও শাহবাগ মোড়ে ইনকিলাব মঞ্চ

‎জবির ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন

ঢাকায় ঘন কুয়াশা : ৮ ফ্লাইট নামল চট্টগ্রাম, কলকাতা ও ব্যাংককে

ঘন কুয়াশায় সাড়ে ১৪ ঘণ্টা পর দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল শুরু

তারেক রহমানের ওসমান হাদির কবর জিয়ারতকে ঘিরে শাহবাগ এলাকায় কড়া নিরাপত্তা

হাদির কবর জিয়ারতে আসবেন তারেক রহমান, শাহবাগ মোড় থেকে সরে গেল ইনকিলাব মঞ্চ

রাত পেরিয়ে সকাল, শাহবাগ ছাড়েননি হাদি হত্যার বিচার দাবিতে বিক্ষোভকারীরা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা