ডাকসুর গবেষণা সম্পাদক পদে গণঅভ্যুত্থানে আহত তন্বীসহ লড়বেন ১১ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জুলাই আন্দোলনে গুরুতর আহত হন সানজিদা আহমেদ তন্বী। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত সেই সানজিদা আহমেদ তন্বীসহ গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদকে লড়বে ১১ জন। বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের তথ্য যাচাই বাছাই শেষে প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হলে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে।

এর আগে ছাত্রদল, বাগছাস, তিন বাম সংগঠনসহ কয়েকটি প্যানেল জুলাইয়ে আহত সানজিদা তন্বীর প্রতি সম্মান দেখিয়ে ওই পদটি ফাঁকা রাখে। তবে অন্য প্যানেল ও স্বতন্ত্র থেকে ওই পদ ফাঁকা না রাখায় ১১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

সাজিদা আহমেদ তন্বী ২৪ এর ১৫ জুলাইয়ে আহত হয়েছিলেন। তন্বী ঢাবির ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের ২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থী। তিনি ডাকসু নির্বাচনে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে নির্বাচন করবেন।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চীফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন জানায়, যাচাই বাছাই শেষে প্রাথমিক প্রার্থী তালিকায় বৈধ প্রার্থী ৪৬২ জন ও হল সংসদে ১,১০৮ জন রাখা হয়। এরমধ্যে গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয় সম্পাদক পদে ১১ জন বৈধ প্রার্থী হিসেবে গণ্য হয়েছেন।

ডাকসুতে তন্বীর সম্মানে প্রার্থী দেবে না ছাত্রদলও

এর আগে, গত বুধবার ডাকসু নির্বাচনে মোট ৫০৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন। এর মধ্যে বৃহস্পতিবারে ৪৬২ জন প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ বলে গৃহীত হয়েছে। বৈধ প্রার্থীদের মধ্যে ছাত্র ৪০২ জন ও ছাত্রী ৬০ জন। অপরদিকে ৪৭ জন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হয়েছে। বাতিল হওয়া প্রার্থীরা আগামী ২৩ আগস্টের মধ্যে আপিল করতে পারবেন।

তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ সময় আগামী ২৫ আগস্ট দুপুর ১টা পর্যন্ত। প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে ২৬ আগস্ট বিকেল ৪টায়।

