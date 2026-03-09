হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মিরপুরে বহুতল ভবনে আগুন: দুজনের মৃত্যু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ১১ তলা ভবনটির চতুর্থ তলায় একটি স্পা সেন্টার থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর মিরপুর ২ নম্বর এলাকায় একটি বহুতল বাণিজ্যিক ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এখন পর্যন্ত দুইজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আজ সোমবার দুপুরে মিরপুর স্টেডিয়ামের বিপরীত পাশে অবস্থিত এল এ প্লাজা নামের ওই ভবনে আগুন লাগে।

ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম জানান, আজ দুপুর ১টা ৫২ মিনিটে অগ্নিকাণ্ডের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। বেলা ১টা ৫৮ মিনিটে প্রথম ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাজ শুরু করে। আগুনের তীব্রতা বাড়লে পর্যায়ক্রমে আরও পাঁচটি ইউনিট যুক্ত হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টার প্রচেষ্টায় বেলা ৩টা ২২ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন ফায়ার কর্মীরা।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ১১ তলা ভবনটির চতুর্থ তলায় একটি স্পা সেন্টার থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুন লাগার পর মুহূর্তেই ভবনজুড়ে প্রচণ্ড ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে, যা উদ্ধারকাজে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ভবনের ভেতরে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লে আতঙ্কিত মানুষ ওপরের দিকে ছুটতে থাকেন এবং ছাদে আশ্রয় নেন। ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা ছাদ থেকে ১৪ জন পুরুষ ও ১০ জন নারীসহ মোট ২৪ জনকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন। তবে ভবনের পাঁচতলা ও সাততলার সিঁড়ি থেকে দুইজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মিরপুরের আগুনের ঘটনায় হাসপাতালে নিয়ে আসা ওই দুই ব্যক্তি মারা গেছেন। হাসপাতালের মর্গের দায়িত্বরত এক কর্মকর্তা জানান, নিহতদের নাম-পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি কারণ প্রয়োজনীয় নথিপত্র এখনো মর্গে পৌঁছায়নি।

ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, উদ্ধারকৃত দুইজনের শরীরে কোনো পোড়া দাগ ছিল না। ধারণা করা হচ্ছে, ভবনের ভেতরে আটকে পড়ে প্রচণ্ড ধোঁয়ায় শ্বাসরোধ হয়ে তাঁদের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে।

অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ এবং এতে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস। তদন্তের পর আগুনের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত চিত্র জানা যাবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

